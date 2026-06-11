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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Enis Arıkan da gözaltında... Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı | Son dakika haberleri

        Enis Arıkan da gözaltında... Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı!

        Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları kapsamında 22 kişinin 'şüpheli' olarak gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan'ın da bulunduğu bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 08:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Enis Arıkan da gözaltında... Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı!

        Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kolluk güçlerince yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

        22 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

        ENİS ARIKAN DA GÖZALTINDA

        Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.

        SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

        Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.

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        #enis arıkan
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