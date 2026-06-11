Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kolluk güçlerince yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

22 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

ENİS ARIKAN DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.