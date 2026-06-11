Kanada'da şoke eden olay: Pilot 17 yıl boyunca sahte lisansla binlerce yolcuyu taşımış!

Kanada'da eski bir Air Canada pilotu, yaklaşık 17 yıl gerekli lisansa sahip olmadan uçuş yaptığı gerekçesiyle suçlandı.

Kanada polisinin açıklamasına göre, Ontario eyaletinin Barrie kentinde yaşayan Geoffrey Wall'un, 2009 ile 2025 yılları arasında büyük ticari yolcu uçaklarını kullanmak için gerekli lisansa sahip olmadan havayolu kaptanı olarak görev yaptığı iddia edildi.

Yetkililer, Wall'un gerekli lisans olmaksızın yurt içi ve uluslararası 900'den fazla uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

Air Canada ise 59 yaşındaki Wall'un geçerli bir ticari pilot lisansına sahip olduğunu, ancak kaptan pilot olarak görev yapabilmesi için gerekli olan "Airline Transport Pilot Licence" (ATPL) lisansına sahip olmadan bu pozisyona yükseltildiğini açıkladı.

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Şirket, eksik lisans durumunun tespit edilmesinin ardından Wall'un aktif görevden çekildiğini ve olayın gönüllü olarak ülkenin sivil havacılık düzenleyicisi olan Transport Canada'ya bildirildiğini kaydetti. Pilotun artık Air Canada bünyesinde çalışmadığı belirtildi.

Polis, rutin bir belge incelemesi sırasında bazı tutarsızlıkların fark edildiğini ve Transport Canada'nın bu yılın başlarında konuyla ilgili emniyet birimlerine başvurduğunu açıkladı.

Air Canada, olayın uçuş güvenliğini tehlikeye atmadığını savunurken, pilot kadrosunda yapılan kapsamlı incelemede benzer başka bir uygunsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

"UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAMIŞTIR"

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu olay uçuş güvenliğini tehlikeye atmamıştır. Çünkü Air Canada'daki tüm pilotlar, uçuş yeterliliklerini doğrulamak amacıyla her altı ayda bir zorunlu tekrar eğitimine tabi tutulmakta ve her 12 ayda bir Transport Canada tarafından yetkilendirilmiş kontrol pilotları eşliğinde uçuş değerlendirmesinden geçmektedir."

Açıklamada ayrıca, "Bununla birlikte uygun lisanslandırma, havacılık sektöründeki çok katmanlı güvenlik sisteminin temel unsurlarından biridir. Bu nedenle Air Canada konuyu son derece ciddiye almaktadır" denildi.

Geoffrey Wall'un 29 Haziran'da mahkemeye çıkması bekleniyor.