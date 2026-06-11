Aynur Kanbur'un öldürülmesinde kan donduran iddia! Cinayet planı cezaevinde!

İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016 günü evinde tabancayla vurularak öldürülen eski ünlü Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kanbur cinayetinde şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre cinayetin ardından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden Bülent G.’nin, daha önce kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ceza aldığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNDE YATMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan titiz çalışmayla çözülen olayda, cinayeti itiraf eden katil zanlısı Bülent G.’nin 9 sayfalık ifadesi tamamlandı. Yapılan araştırmada, Bülent G.’nin daha önce Zonguldak’ta karıştığı yaralamalı bir olayda "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza alarak uzun süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

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“HÜKÜM GİYDİM”

Katil zanlısı Bülent G., Zonguldak’taki yaralama olayıyla ilgili polise şu ifadeyi verdi: “Ben 2009 yılında Zonguldak ilinde amcaoğlum Fatih G. ile karıştığım olayda kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm giydim. Bu olayda Tuğba Ç. isimli yeğenime sarkıntılık yapan Kürşat adında birini silahla vurmuştum. Ben bu şahsın belden aşağısına sıkmıştım ama mahkeme öldürmeye teşebbüsten 3 yıl 9 ay ceza verdi. Bu suçta Fatih benim yanımda bulunduğu için birlikte işlem gördük.”

CİNAYET PLANINI CEZAEVİNDE YAPMIŞ

Katil zanlısı Bülent G., Aynur Kanbur cinayetini cezaevinde planladığını iddia etti. Emniyette verdiği ifadede, “Cezaevinde bulunduğum süre zarfında Aynur ile olayı planladım. Bunun sebebi ara ara televizyonda Aynur’a denk gelmemdi. Oryantal dans yapması beni rahatsız ediyordu. Cezaevinde bulunduğum süre zarfında bunun hesabını sormak aklımdaydı. Evini tam olarak öğrendiğim tarihte, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra, 2014 ya da 2015 yılında Beşiktaş ilçesinde tesadüfen Aynur’u sokakta gördüm. Arkasından takip ederek evini bu şekilde öğrenebilmiş oldum” ifadelerini kullandı.

KEŞİF YAPMIŞ

Alınan ifade kapsamında katil zanlısı Bülent G.’nin cinayetten önce birkaç kez olay bölgesine giderek keşif yaptığı ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili polis “Adresi öğrendikten sonra olay tarihine kadar adrese gidip kendisiyle diyaloğa girdiniz mi?” sorusunu sordu. Bülent G., bu soruya “Aynur’un adresini öğrendikten sonra birkaç kez gidip kendisini gözledim ama kendisiyle bir diyaloğa girmedim” diye cevap verdiği öğrenildi.

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O FOTOĞRAF DOSYAYA DELİL OLARAK GİRDİ

Soruşturma dosyasına giren delillerden biri de katil zanlısının olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerle çekilmiş bir fotoğraf karesi oldu. Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, olay günü bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin görüntülerini elde etmişti. Görüntülerde kafasında şapka bulunan şüphelinin üzerindeki mont ve içine giydiği kıyafet dikkat çekmişti.

AYNI KIYAFETLER

10 yıl sonra yapılan çalışmalarla olayın zanlısı olduğu tespit edilen Bülent G.’nin sosyal medya hesapları gözaltına alınmadan önce incelemeye alındı. Araştırma kapsamında şüphelinin incelenen sosyal medya hesabında, cinayetten 4 ay önce yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Kendi fotoğrafını paylaşan şüphelinin üzerinde, olay günü giydiği kıyafetlerin bulunduğu görüldü. Polis ekipleri hemen o fotoğrafı alarak soruşturma dosyasına koydu.

"HER İKİ GÖRÜNTÜDEKİ ŞAHIS DA BENİM"

Düzenlenen operasyon sonrası ifadesi alınan katil zanlısı Bülent G.’ye 6 dakikalık güvenlik kamerası görüntüleri izletildi. Avukatı eşliğinde görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu söyleyen Bülent G.’ye, ayrıca güvenlik kamerasında kıyafetleri görülen fotoğraf karesi ile sosyal medya paylaşımındaki fotoğraf gösterildi. Her iki fotoğrafta da aynı kıyafetleri giydiği görülen Bülent G., iki fotoğraftaki kişinin de kendisi olduğunu söyledi. Şüpheli ifadesinde, “Her iki görüntüdeki şahıs da benim. Üzerimde olay tarihinde giyili mavi renkli, yakasının iç astarı yeşil renkli polar montum vardı. Sonraki zamanlarda montum eskidi, attım” dedi.

“PİŞMANIM”

Cinayetin ardından yıllarca tedirgin yaşadığını söyleyen Bülent G., “Polis her an gelecek diye bekliyordum. Her an tedirgin durumdaydım. Çocuklarımın elleri iş tutsun, ondan sonra gelip itirafta bulunacaktım” dedi. İfadesinin sonunda ise “Pişmanım” sözleriyle cinayeti kabul etti.