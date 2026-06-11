Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit tuttu. PPK ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit bıraktı.

Piyasa beklentisi de faizin sabit bırakılması yönündeydi.

TCMB ocak ayında yılın ilk toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ardından mart ve nisan toplantılarında da faizi sabit bırakmıştı.

"ANA EĞİLİM MAYISTA BİR MİKTAR GERİLEDİ"

PPK tarafından yapılan açıklamada "Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir" değerlendirmesi yer aldı.

İlk çeyreğe ait verilerin iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterdiği belirtilen açıklamada "Öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir" denildi.

PPK bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz'da açıklayacak.