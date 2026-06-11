Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 şüpheli gözaltında!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz ve Enis Arıkan'ın arasında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında da çalışma yapıldığı bildirildi
Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kolluk güçlerince yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.
23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 23 şüpheliyi gözaltına aldı. 4 şüpheli hakkında da çalışma yapıldığı bildirildi.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Kenan Doğulu, eşi oyuncu Beren Saat, şarkıcı ve eski manken Ayşe Hatun Önal, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, türkücü Berdan Mardini ve oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.
Gözaltına alınanlar şöyle:
1. Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)
2. Tolga ÇAM (Modacı)
3. Ferhan KAYA (Borsacı)
4. Murat SAYGI (Yapımcı)
5. Enis Ahmet ONAT (Fashion Tv Sahibi)
6. Ahmet KAROĞLU (Beko Ocakbaşı Sahibi)
7. Emre TARİ (İş adamı)
8. Hasan VATAN (Vatan Bilgisayar Sahibi)
9. Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)
10. Kenan DOĞULU (Şarkıcı)
11. Beren SAAT (Oyuncu)
12. Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)
13. Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)
14. Reyhan KÜÇÜKYEĞEN
15. Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)
16. Yaşar İPEK (Şarkıcı)
17. Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)
18. Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)
19. Enis ARIKAN (Oyuncu)
20. Rafet Eren YORULMAZER (Mimar)
21. Ali Efe BEZCİ (İşadamı)
22. Selin CİĞERCİ (İnternet Fenomeni ve Şarkıcı)
23. Oğuzhan Beker (CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu)
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.
ESRAR, ÖĞÜTÜCÜ VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında manken Tessy Ramos Correia’nın adresinde yapılan aramada 7.43 gram esrar ele geçirildiği öğrenildi. Mehmet Yıldız’a yönelik yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi ile 1 adet öğütücü bulundu. Ayrıca Cheeky Clup isimli işletmede gerçekleştirilen aramada ise 1 gram esrar ele geçirildiği öğrenildi.