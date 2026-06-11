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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Süper Lig Galatasaray Can Uzun'dan transfer açıklaması!

        Can Uzun'dan transfer açıklaması!

        Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve A Milli Futbol Takımımız'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Can Uzun, çarpıcı açıklamalarda bulunarak transfer sorusuna yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        A Milli Futbol Takımımız'ın 2026 Dünya Kupası kafilesinde yer alan ve kariyerini Eintracht Frankfurt'ta sürdüren Can Uzun, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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        "TÜRK HİSSETTİĞİM İÇİN BURADAYIM"

        Almanya'da doğup büyüyen ve Türk Milli Takımı'nı seçen Can Uzun, "Ben Türk'üm. Ebeveynlerim de Türk. Bu yüzden Türkiye'yi seçtim. İlk günden itibaren Türk Milli Takımı'nı seçeceğimi biliyordum. Milli takımda olduğum için çok mutluyum. Türk hissettiğim için buradayım" ifadelerini kullandı.

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        "KENAN'LA 5 YAŞINDAN BERİ ARKADAŞIZ"

        Kenan Yıldız'la dostluğuna değinen 20 yaşındaki isim, "Kenan Yıldız ile 5 yaşından beri arkadaşız. Birlikte büyüdük, şimdi de birlikte Dünya Kupası'ndayız. Kenan, çok deli dolu biri. Bu deneyimi de birlikte dolu dolu yaşamaya çalışacağız." dedi.

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        "BÜTÜN KONSANTREM MİLLİ TAKIMDA"

        Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan genç isim transferle ilgili, "Transfer konularını şu anda çok umursamıyorum. Çünkü Dünya Kupası'ndayız. Bütün konsantrem milli takım için." şeklinde konuştu.

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        Geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 28 maça çıkan ve 10 gol - 6 asistlik performans sergileyen Can Uzun, 1513 dakika sahada kaldı.

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        2024 yazında Nürnberg'den E. Frankfurt'a 11 milyon Euro bonservisle imza atan Can Uzun'un sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor...

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