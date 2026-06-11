Can Uzun'dan transfer açıklaması!

"TÜRK HİSSETTİĞİM İÇİN BURADAYIM"

Almanya'da doğup büyüyen ve Türk Milli Takımı'nı seçen Can Uzun, "Ben Türk'üm. Ebeveynlerim de Türk. Bu yüzden Türkiye'yi seçtim. İlk günden itibaren Türk Milli Takımı'nı seçeceğimi biliyordum. Milli takımda olduğum için çok mutluyum. Türk hissettiğim için buradayım" ifadelerini kullandı.