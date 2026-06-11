Zafer Algöz: Ozan beyefendilik göstermiş

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Zafer Algöz, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Evinin bulunduğu sokakta bir arkadaşıyla oturan Algöz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"PAHALI BİR İŞ OLACAK"

Cem Yılmaz'ın dijital bir platform için çekeceği, 'G.O.R.A.' serisinin devamı olan ve 'GORA 4 GORA' detayını simgeleyen 'G4G' yazılı şapkasıyla dikkat çeken Zafer Algöz, 26 Haziran'da sete çıkacaklarını açıkladı. Proje hakkında bilgiler veren oyuncu, "26 Haziran'da başlıyoruz. Sanırım Ağustos'un son haftasında da biter. Sinema filmi olarak yola çıkılmıştı ama 6 bölümlük diziye döndü. Yoğun bir hazırlık dönemi var. Oyunculuktan ziyade dekor, kostüm ve teknik ekipmanlar oldukça masraflı ve pahalı bir iş olacak. Kadro netleşti, yeni girenler var. Eskilerden Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, ben, Cem Yılmaz ve Özge Özberk var" diye konuştu.

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"İNŞALLAH BAŞARILI OLUR"

Ayrıca koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Zafer Algöz, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano hakkında da konuştu. Taraftarın yıllardır başarı beklediği için sabırsız olduğunu ifade eden Algöz, "İnşallah başarılı olur. Taraftar grubumuzda bir sabırsızlık var. Hemen bir beraberlikte veya mağlubiyette inşallah yine göndermek istemezler. Biraz zaman tanımak lazım. Geçmişine baktığımız zaman başarılı bir teknik direktör. Sürekli golü düşünen bir yapısı var. Benim tek korkum, her maçta farklı 11 ile oynattığı yönündeki söylentiler. Türkiye'de her maçta farklı 11 oynatıp tökezlerse taraftar sabır göstermez. Umarım Sergen Yalçın'a yapılan sabırsızlık Italiano'ya yapılmaz. Hocanın arkasında durmak lazım" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR ÇÖLDE KAMP YAPIYORLAR"

64 yaşındaki oyuncu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenmesini de eleştirdi. Oyuncu, "Niye biz ABD'de Dünya Kupası izlemek zorundayız ki? Onu anlamıyorum. Herhalde ABD, FIFA'ya parayı bastırıp 'İlla bizde olsun' diyor. Dünyanın dörtte üçü futbolla ilgiliyken sen insanları sabahın 6'sında maç izlemeye zorluyorsun. Halbuki normal maç saatleri akşamdır. Niye biz sabahın 6'sında kalkıp maç izleyeceğiz? Milli Takımı da Arizona'ya mı ne göndermişler, 56 derece sıcak. Çocuklar çölde kamp yapıyorlar" dedi.

"ÇOK AYIP ETTİLER"

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'deki bir mekânda bulunanlar, meslektaşı Ozan Güven'e, "Failler dışarı" sloganlarıyla tepki göstermişti. Eski rol arkadaşı Ozan Güven'in yaşadığı olayı yorumlayan Zafer Algöz, "Görüntüleri izledim. Çok ayıp ettiler. Çünkü hiç kimsenin bir başkasını yargının üstünde görüp yargılaması ve toplum içinde o şekilde konuşması hoş değil. Ozan orada çok beyefendilik göstermiş, kendisini kutluyorum. Ben olsam daha farklı bir tepki gösterebilirdim; iyi tutmuş kendini. Arada telefonla konuşup birbirimize hâl hatır soruyoruz" dedi.

2020'de o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ve yaraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven, 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ozan Güven; 'hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat etmişti.