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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi 9,2 milyon işçiye ücret zammı hüsranı

        9,2 milyon işçiye ücret zammı hüsranı

        Yeni yılda asgari ücret yüzde 27 oranında zamlandı. Türkiye genelindeki ortalama ücretler de yeni yılda yüzde 26,5 oranında arttı. Ancak, 9,2 milyon işçinin çalıştığı sektörlerde ücret artışı asgari ücret zammının altında kaldı. En yüksek ücret artışı yüzde 67,6 ile yatılı bakım hizmetlerinde olurken, uluslararası örgütler ve temsilciliklerde çalışanların ücretleri sadece yüzde 11,6 oranında arttı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 11 Haziran 2026 - 07:07 Güncelleme:
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        Bu yıl ortalama ücret zammı ne oldu?

        Asgari ücret bu yıl geçen yıla göre yüzde 27 oranında artarak brüt 26.005,50 TL’den 33.030 TL’ye, net olarak ise 22.104,67 TL’den 28.075,50 TL’ye yükseldi. Kanun gereği işçiye asgari ücretin altında ücret verilemiyor. Ücreti asgari ücretin üzerinde olan işçilerin maaş zammı ise işverenin inisiyatifinde bulunuyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İşçilerin ücretleri ay sonunda ödeniyor. Özel sektörde ocak ayı ücret zamları şubat ayının başında belli oldu. Çalışanlar için muhtasar ve prim hizmet beyannameleri Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) takip eden ayda yapılıyor.

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        Beyannamelerde işçilerin prime esas kazançları da yer alıyor. Prime esas kazanç bir anlamda işçiye ödenen brüt ücret anlamına geliyor. SGK’ya gönderilen beyannamelere göre, aralık ayında 53.564,91 TL olan işçilerin ortalama brüt ücretleri mart ayında yüzde 26,5 oranında artarak 67.757,53 TL olarak gerçekleşti. Ortalama ücretlerdeki artış asgari ücret zammının bir miktar altında kalmakla birlikte asgari ücrete yakın gerçekleşti.

        9,2 MİLYON İŞÇİNİN ÜCRET ZAMMI ASGARİ ÜCRET ZAMMININ ALTINDA KALDI

        SGK istatistikleri Avrupa Birliğinde ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına uygun şekilde 88 sektöre göre yayımlanıyor. SGK’nın istatistiklerine göre, mart ayında 88 sektörden 47’sinde ücret artışları asgari ücrete yapılan yüzde 27 oranındaki zammın altında kaldı. Ücret zammı asgari ücret zammının altında kalan sektörlerde çalışanların sayısı 9 milyon 229 bin kişiye ulaşıyor. Toplam sigortalı çalışan sayısının 16 milyon 672 bin olduğu dikkate alınırsa, işçilerin yüzde 55’inin ücret zammının düşük kaldığı görülüyor.

        En düşük zam oranı yüzde 11,4 ile “iyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmeti faaliyetlerinde” oldu. Bu sektörde ortalama ücretler aralık ayında 71.758 TL iken mart ayında 79.946 TL’de kaldı. Bu sektörü yüzde 11,6 ile uluslararası örgütler ve temsilciliklerde çalışanlar izledi. Türkiye ortalamasının üzerinde ücret uygulanan sektörde aralık ayında 95.538 TL olan ortalama ücretler mart ayında 106 bin 624 TL oldu. Ücret zammı eğitim faaliyetlerinde yüzde 15,2, sanatsal yaratıcılık ve sahne sanatlarında yüzde 16,8, kanalizasyon faaliyetlerinde yüzde 17,4, reklamcılık, piyasa araştırması ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde ise yüzde 17,7 olarak gerçekleşti.

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        EN YÜKSEK ÜCRET ARTIŞI YATILI BAKIM HİZMETLERİNDE

        Mart ayı itibarıyla bu yıl en yüksek ücret artışı yüzde 67,6 oranıyla hasta ve çocuk bakımında çalışan yatılı bakım faaliyetlerinde oldu. Bu sektörde ücretler 62.592 TL’den 104.883 TL’ye yükseldi. Yatılı bakım sektöründe 54.364 kişi istihdam ediliyor.

        Yüksek ücret zammında yatılı bakım faaliyetlerini kumar ve müşterek bahis faaliyetleri (%47,2), sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (%45,2), kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (%43,4), finansal hizmet faaliyetleri (%41,6) izledi.

        Ayrıca telekomünikasyon (%39,1), havayolu taşımacılığı (%38,9), balıkçılık ve su ürünleri (%37), motorlu kara taşıtı, treyler imalatı (%34,0), bilgisayar, elektronik ve optik ürünler imalatı (%32,7), suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması faaliyeti (%32,3), idare merkezi ve idari danışmanlık faaliyetleri (%31,6), elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sistemi üretimi ve dağıtımı (%30,4), istihdam faaliyetleri (%30,1) sektörlerinde ücret artışları yüzde 30’un üzerinde gerçekleşti. Geri kalan sektörlerdeki ücret artışları ise yüzde 27-30 arasında oldu.

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