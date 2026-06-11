Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA! Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarıları! İşte son tahminler - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarıları! İşte son tahminler

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre; ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak yağış; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için ise şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 07:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleri ile Sinop ve Kastamonu’nun iç, Karabük’ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 28°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 31°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 23°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Kısmen Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 24°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 9 Haziran 2026 (Özgür Özel Ayrı Parti Yolunu Seçer Mi?)

        CHP'yi iki ayrı gruba bölen liderlik krizini kim, nasıl başlattı? Karşılıklı ağır suçlamaların gölgesinde CHP'de uzlaşı ve anlaşma mümkün mü? Özgür Özel, Kılıçdaroğlu destekçilerinin baskısına karşı ayrı bir parti yolunu seçer mi? HT 360'ta Dilek Gül sordu; Gazeteci Oral Çalışlar ve Hukukçu Prof. Dr...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a saldırı; İran'dan misilleme
        ABD'den İran'a saldırı; İran'dan misilleme
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        Galatasaray'a Fransız dinamo!
        Galatasaray'a Fransız dinamo!
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        "Hedefim kupayı getirmek"
        "Hedefim kupayı getirmek"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!