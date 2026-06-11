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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık | Hakkari haberleri | Son dakika haberleri

        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!

        Hakkari'de, 45 yaşındaki 5 çocuk annesi Hamide Çiftçi, yaşadığı binanın bodrumunda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın ardından şüpheli olarak aranan kadının eşi Lezgin Çiftçi, gözaltına alındı. Çiftçi, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 07:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!

        Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında, 4 katlı bir binanın birinci katında yaşayan Hamide Çiftçi'den (45) bir süre haber alamayan yakınları, Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

        BİNANIN BODRUMUNDA BULUNDU

        DHA ve İHA'daki habere göre emniyet ekiplerinin yaptıkları arama sonucu, önceki gün sabah saatlerinde Hamide Çiftçi, binanın bodrum katında hareketsiz halde yatarken bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede Çiftçi'nin öldüğü belirlendi.

        KAYIP KOCA GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından Çiftçi'nin eşi Lezgin Çiftçi'nin bulunması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan Lezgin Çiftçi'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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