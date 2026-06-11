Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
Hakkari'de, 45 yaşındaki 5 çocuk annesi Hamide Çiftçi, yaşadığı binanın bodrumunda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın ardından şüpheli olarak aranan kadının eşi Lezgin Çiftçi, gözaltına alındı. Çiftçi, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 11 Haziran 2026 - 07:31 Güncelleme:
Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında, 4 katlı bir binanın birinci katında yaşayan Hamide Çiftçi'den (45) bir süre haber alamayan yakınları, Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.
BİNANIN BODRUMUNDA BULUNDU
DHA ve İHA'daki habere göre emniyet ekiplerinin yaptıkları arama sonucu, önceki gün sabah saatlerinde Hamide Çiftçi, binanın bodrum katında hareketsiz halde yatarken bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede Çiftçi'nin öldüğü belirlendi.
KAYIP KOCA GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından Çiftçi'nin eşi Lezgin Çiftçi'nin bulunması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan Lezgin Çiftçi'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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