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        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!

        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ı gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

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        Sarı lacivertliler, Real Madrid'in Faslı futbolcusu Brahim Diaz'ı gündemine aldı.

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        TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, Futbol komitesi kısa süre içerisinde oyuncu tarafıyla görüşme gerçekleştirecek.

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        Ousmane Dembele’yi kadrosuna katmak için kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacak olan Real Madrid'de Diaz'ın takımdan ayrılması gündemde.

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        Asıl mevkisi sağ kanat olan Brahim Diaz, 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

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        Brahim Diaz şu sıralar Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Bu nedenle oyuncuyla doğrudan temas kurulmasının kısa vadede zor olduğu aktarılırken menajeriyle iletişime geçebilebileceği ifade edildi.

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        Brahim Diaz'ın Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılında bitiyor.

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