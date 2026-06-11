Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ı gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş: 11 Haziran 2026 - 10:09 Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.
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Sarı lacivertliler, Real Madrid'in Faslı futbolcusu Brahim Diaz'ı gündemine aldı.
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TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, Futbol komitesi kısa süre içerisinde oyuncu tarafıyla görüşme gerçekleştirecek.
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Ousmane Dembele’yi kadrosuna katmak için kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacak olan Real Madrid'de Diaz'ın takımdan ayrılması gündemde.
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Asıl mevkisi sağ kanat olan Brahim Diaz, 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
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Brahim Diaz şu sıralar Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Bu nedenle oyuncuyla doğrudan temas kurulmasının kısa vadede zor olduğu aktarılırken menajeriyle iletişime geçebilebileceği ifade edildi.