YouTube Premium Türkiye fiyatlarına zam geldi

11 Haziran 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan zam, milyonlarca Türk kullanıcısını doğrudan etkiliyor. Özellikle gençlerin ve ailelerin yoğun kullandığı YouTube Premium’da yaşanan bu artış, dijital eğlence harcamalarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

YouTube, Türkiye’deki abonelik paketlerini dört ana kategoride güncelledi. Bireysel, Aile, Öğrenci ve Premium Lite paketlerini kapsayan yeni fiyatlar bugün itibarıyla uygulamaya girdi.

BİREYSEL ABONELİK 119,99 TL OLDU

Zam öncesi aylık 79,99 TL olan bireysel YouTube Premium aboneliği, yeni dönemde 119,99 TL seviyesine yükseldi. Bu paket; reklamsız video izleme, arka planda oynatma, çevrimdışı indirme ve YouTube Music Premium erişimi gibi avantajlar sunuyor.

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Aile paketi de zamdan en çok etkilenen seçenek oldu. Daha önce 159,99 TL olan aile aboneliği, yeni tarifede 239,99 TL’ye çıktı. Aynı evde yaşayan birden fazla kullanıcının ayrı hesaplarında Premium özelliklerden yararlanabildiği bu paket, özellikle kalabalık haneler için tercih ediliyordu.

Öğrenci aboneliği 52,99 TL’den 79,99 TL’ye, Premium Lite paketi ise 49,99 TL’den yine 79,99 TL’ye yükseldi. Her iki pakette de temel Premium özellikler korunurken, fiyatların genel aboneliklere yaklaştığı görülüyor.

YouTube Premium'un Apple (iOS) cihazlardaki fiyatı, Android veya web üzerinden yapılan bazı aboneliklere kıyasla yaklaşık %30 daha yüksek.

ZAM KARARI KULLANICILARI NASIL ETKİLEYECEK?

Bu fiyat artışlarının ardından birçok kullanıcının abonelik tercihlerini gözden geçirmesi bekleniyor. Özellikle bütçesini dikkatli yöneten öğrenci ve orta gelir grubu kullanıcılar, ücretsiz YouTube’a dönmeyi veya rakip platformlara yönelmeyi değerlendirebilir. Buna karşılık, Premium özelliklere alışkın olan düzenli kullanıcıların yeni fiyatları kabul ederek devam etmesi de olası.