NBA final maçının heyecanlı taraftarları arasında ünlüler de vardı
New York Knicks'in, San Antonio Spurs'e karşı zaferle sonuçlanan NBA final maçında, pek çok ünlü isim seyirci koltuklarındaydı
Dün New York Knicks'in, San Antonio Spurs'ü ağırladığı NBA final serisinin dördüncü maçında büyük heyecan yaşandı. Knicks'in 107-106'lık skorla yendiği maçın heyecanlı taraftarları arasında pek çok ünlü isim vardı.
New York Knicks basketbol takımının ünlü taraftarları arasında en dikkat çeken isim, Amerikalı pop yıldızı Taylor Swift oldu.
Amerikan futbolcusu Travis Kelce ile evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı, oyuncu Ben Stiller, müzisyen kardeşler Alana Haim ve Este Haim, oyuncu Mariska Hargitay ile yan yana final maçı heyecanını yaşadı.
Swift ve arkadaşları, destekledikleri takımın şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Oyuncu Drew Barrymore da Swift'in hemen arka sırasından takip ettiği maçta sevincini ayağa kalkarak gösterdi.
Büyük bir basketbol tutkunu olduğu bilinen Amerikalı oyuncu ve yönetmen Spike Lee, pek çok NBA maçında olduğu yine final maçında da heyecanlıydı. Knicks'in zaferini kutlaması, objektife böyle yansıdı.
Ünlü oyuncu Adam Sandler, eşi Jackie Sandler ile tüm dikkatini sahaya vererek maçı takip etti.