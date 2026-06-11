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        Haberler Dünyadan NBA final maçının heyecanlı taraftarları arasında ünlüler de vardı

        NBA final maçının heyecanlı taraftarları arasında ünlüler de vardı

        New York Knicks'in, San Antonio Spurs'e karşı zaferle sonuçlanan NBA final maçında, pek çok ünlü isim seyirci koltuklarındaydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 10:16 Güncelleme:
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        Dün New York Knicks'in, San Antonio Spurs'ü ağırladığı NBA final serisinin dördüncü maçında büyük heyecan yaşandı. Knicks'in 107-106'lık skorla yendiği maçın heyecanlı taraftarları arasında pek çok ünlü isim vardı.

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        New York Knicks basketbol takımının ünlü taraftarları arasında en dikkat çeken isim, Amerikalı pop yıldızı Taylor Swift oldu.

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        Amerikan futbolcusu Travis Kelce ile evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı, oyuncu Ben Stiller, müzisyen kardeşler Alana Haim ve Este Haim, oyuncu Mariska Hargitay ile yan yana final maçı heyecanını yaşadı.

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        Swift ve arkadaşları, destekledikleri takımın şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Oyuncu Drew Barrymore da Swift'in hemen arka sırasından takip ettiği maçta sevincini ayağa kalkarak gösterdi.

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        Büyük bir basketbol tutkunu olduğu bilinen Amerikalı oyuncu ve yönetmen Spike Lee, pek çok NBA maçında olduğu yine final maçında da heyecanlıydı. Knicks'in zaferini kutlaması, objektife böyle yansıdı.

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        Ünlü oyuncu Adam Sandler, eşi Jackie Sandler ile tüm dikkatini sahaya vererek maçı takip etti.

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        Amerikalı televizyon sunucusu ve komedyen Jimmy Fallon, taraftarı olduğu New York Knicks'in topu her potaya denk getirişinde coşkulu bir şekilde kutlama yaptı.

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        Komedyen ve oyuncu Jerry Seinfeld, maçı dikkatle takip eden seyirciler arasındaydı.

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