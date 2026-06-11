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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yeni teknik direktör kim olacak?

        Fenerbahçe'de kritik toplantı! Yeni teknik direktör kim olacak?

        Fenerbahçe'de teknik direktör ve yeni transferler, 15 Haziran Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında konuşulacak ve karara bağlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 15:19 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de kritik toplantı!

        Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

        Kulüp binasında gerçekleştirilen törene yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ile yeni ve önceki yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

        Yıldırım ve yöneticilere, Şekip Mosturoğlu tarafından mazbataları takdim edildi.

        GÖZLER YENİ TEKNİK DİREKTÖRDE

        Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı ise belirsizliğini koruyor...

        HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in edindiği bilgilere göre; teknik direktör ve yeni transferler, 15 Haziran Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında konuşulacak ve karara bağlanacak.

        Yeni yönetim bu toplantıda görev bölümünü de gerçekleştirecek. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimde Barış Göktürk başkan yardımcılığı, Mahmut Uslu ise genel sekreterlik görevine getirilecek.

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