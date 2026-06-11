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        Haberler Dünya Vance'den Netanyahu için "ABD ile ilişkilerde bazı konularda yanıldı" yorumu | Dış Haberler

        Vance'den Netanyahu için "ABD ile ilişkilerde bazı konularda yanıldı" yorumu

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her konuda aynı fikirde olmadığını belirterek Netanyahu'nun İran konusunda ABD ile ilişkilerde "bazı konularda yanıldığını" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 15:10 Güncelleme:
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        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı

        Vance, CBS televizyonunda Robert Costa'nın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD ile İsrail'in yakın ortaklar olduğunu belirten Vance, "Ancak bazı zamanlar uyuşan, bazı zamanlar ise uyuşmayan çıkarlarımız var." ifadesini kullandı.

        Netanyahu'yu "ülkesinin çıkarlarını agresifçe savunan bir lider" olarak niteleyen Vance, Trump'ın ise kendi çıkarları konusunda gayet net olduğunu vurguladı.

        Vance, Netanyahu'nun İran konusunda ABD ile ilişkilerine yaklaşımında herhangi bir hata yapıp yapmadığı sorusuna, "Elbette, bazı konularda yanıldı." yanıtını verdi.

        Öte yandan Vance, Netanyahu'nun hangi konularda yanıldığına dair detay vermekten kaçındı.

        Vance'in röportajının tamamının 14 Haziran Pazar günü yayımlanması bekleniyor.

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