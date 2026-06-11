Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bill Gates, Epstein'in kendisine evlilik dışı ilişkileri üzerinden şantaj yapmaya çalıştığını savundu | Dış Haberler

        Bill Gates, Epstein'in kendisine evlilik dışı ilişkileri üzerinden şantaj yapmaya çalıştığını savundu

        İsmi Jeffrey Epstein belgelerinde geçen milyarder iş insanı Bill Gates, ABD Kongresine verdiği ifadede Epstein'in kendisine evlilik dışı ilişkileri üzerinden şantaj yapmaya çalıştığını söyledi. Epstein'in suç teşkil eden herhangi bir eylemine şahit olmadığını söyleyen Gates, "Epstein'in adasına, çiftliğine ya da Florida'daki evine hiçbir zaman gitmedim. Kimseyi mağdur etmedim" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 14:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bill Gates'ten Epstein ifadesi

        Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, ABD Kongresine verdiği ifadede, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kendisine evlilik dışı ilişkileri üzerinden şantaj yapmaya çalıştığını belirtti.

        Gates, ABD Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesine kapalı kapılar ardında ifade verdi. Hazırlanmış açılış konuşması ise Gates'in internet sitesinde kamuoyuna sunuldu.

        Buna göre Gates, Epstein'in suç teşkil eden herhangi bir eylemine şahit olmadığını söyleyerek, "(Epstein'in) adasına, çiftliğine ya da Florida'daki evine hiçbir zaman gitmedim. Kimseyi mağdur etmedim. Kendisi benimle kişisel bir ilişki kurmaya çalışmış olabilir ancak ben hiçbir zaman böyle bir şeye ilgi duymadım ve karşılık vermedim." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Gates, Epstein ile 2011'de tanıştığını ve bağış konusunda görüşmeler yaptığını ancak ilişkisini 2014'te bitirdiğini anlattı.

        Epstein'in kendisinin hayatıyla ilgili özel bilgilere eriştiğini kaydeden Gates, evlilik dışı ilişkilerini de öğrendiğini dile getirdi.

        Gates, "Epstein, benim ihanetlerimi, üzerine bazı yalanlar ekleyerek kendisiyle tekrar ilişki kurmam için kullanmaya çalıştı. Bunda başarısız oldu." dedi.

        Jeffrey Epstein olayı

        En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki ​​​Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!

        Antalya'da, 10 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda, hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede otobüsün kaza anındaki hızının 95 kilometre olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden sürücünün "asli derecede...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?