Mardin'de can pazarı! 3 ölü, 5 yaralı

Mardin Artuklu'da dün akşam saatlerinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyon ile otomobil, Yeşilli karayolu Kabala mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde, biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralıdan 1'i de kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.