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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de can pazarı! 3 ölü, 5 yaralı

        Mardin'de can pazarı! 3 ölü, 5 yaralı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 01:18 Güncelleme:
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        Mardin'de can pazarı! 3 ölü, 5 yaralı
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        Mardin Artuklu'da dün akşam saatlerinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyon ile otomobil, Yeşilli karayolu Kabala mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde, biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralıdan 1'i de kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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