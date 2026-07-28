Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.729,38 %-0,33
        DOLAR 47,3794 %0,08
        EURO 53,8918 %0,09
        GRAM ALTIN 6.137,41 %-1,11
        FAİZ 41,41 %-1,43
        GÜMÜŞ GRAM 87,24 %-1,93
        BITCOIN 63.488,00 %-2,18
        GBP/TRY 63,0383 %0,13
        EUR/USD 1,1367 %-0,02
        BRENT 86,58 %-2,01
        ÇEYREK ALTIN 10.034,66 %-1,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam

        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin Osmaneli–Bursa etabında çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek test sürüşlerinin yakında başlayacağını açıkladı. Hattın tamamlanmasıyla Bursa'dan Ankara ve İstanbul'a seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 15:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

        2

        Bakan Uraloğlu, “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz.

        3

        Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak” dedi.

        4

        "BURSA-ANKARA ARASI SEYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK"

        Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

        5

        Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminin Bursa’yı doğrudan Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirterek, “Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak.

        6

        Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek.” açıklamasında bulundu.

        7

        TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLIYOR

        Bakan Uraloğlu, Osmaneli–Bursa kesiminde çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız.

        8

        Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz.

        9

        Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi: Bodrum'da yakalandılar

         İSTANBUL'da kundaklama ve kurşunlama olayını gerçekleştiren kişileri takip eden polis, ikisi kadın 7 şüpheliyi Bodrum'da gözaltına aldı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede 'Blok3' sahne adını kullanan Hakan Aydın'a saldırı hazırlığında oldukları belirlendi. 4 Tabanca 86 mermi ile birlik...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile şu an çok güçlü bir ilişkimiz var
        Trump: İran ile şu an çok güçlü bir ilişkimiz var
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!
        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!