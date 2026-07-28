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        Haberler Magazin Merve Dizdar: İsme henüz karar vermedik

        Merve Dizdar: İsme henüz karar vermedik

        Eşi Cihan Ayger ile ilk çocuklarını bekleyen Merve Dizdar, hamilelik sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu. Erkek bebek bekleyen Dizdar, heyecanını "İsme henüz karar veremedik, annelik hisleri çok acayip" sözleriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 14:40 Güncelleme:
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        2024 yılında iş insanı Cihan Ayger ile nikah masasına oturan oyuncu Merve Dizdar, şu sıralar ilk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yaklaşık 5 aylık hamile olan Merve Dizdar, eşiyle birlikte gittikleri Bergüzar Korel'in sahne aldığı 'Hatırladıkça' adlı konserinde objektiflere yansıdı.

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        "ERKEK BEBEK GELİYOR"

        Beyaz bol kıyafetler giymeyi tercih ettiği görülen 40 yaşındaki oyuncu, hamilelik süreciyle ilgili "Biraz hafıza kaybı yaşıyorum. Bu normalmiş. Çok ciddi bir şey değil. Doktorum da 'Normal' dedi. Telefonu, anahtarı falan unutuyorum. 4,5 aylığı geçti çocuğumuz, 5'e doğru gidiyoruz. Bir erkek bebek geliyor. Erkek olması mutlu etti. Kız olsa da mutlu olurdum" dedi.

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        DOĞUM ARALIKTA

        Bebeğin ismine henüz karar vermediklerini söyleyen Merve Dizdar, "Her hafta isim değişiyor şimdilik. İnanılmaz zor bir şey isim. Annelik hisleri çok acayip bir his. Hayırlısıyla aralık gibi doğumu yapacağız. Ben aşermedim, fena da gitmiyorum bence. Kilo da çok fazla almadım" ifadelerini kullandı.

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        "BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

        Dizdar'ın eşi Cihan Ayger ise duygularını "Ben ilk başta 'Galiba hamilesin' dedim. Birbirimizi de çok seviyoruz. Ailede de çocuk olması geleceğimiz adına bizi mutlu ediyor" sözleriyle ifade etti.

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        #Merve Dizdar
        #Cihan Ayger
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