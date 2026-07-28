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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Nobel ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı

        Nobel ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı

        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın yapay zeka nedeniyle paranın artık önemi kalmayacağına dair açıklaması sonrası Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu ünlü milyardere çağrıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı

        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, yapay zekanın yaklaşık beş yıl içinde insan zekasını geçeceğini öngördüğünü belirtti. Musk yapay zeka destekli robotların çok mal ve hizmet üretebileceğini ve böylelikle "2036'da paranın öneminin kalmayacağını" savundu ve geleceği, kıtlığın büyük ölçüde ortadan kalktığı neredeyse sonsuz bir ekonomi olarak tanımladı.

        ACEMOĞLU'NDAN MUSK'A 'SERVETİNİ BAĞIŞLA" ÇAĞRISI

        Daron Acemoğlu Pazartesi günü X'te yayınladığı bir gönderide ise Musk'ın açıklamalarına yönelik milyarder isme çağrıda bulundu.

        Acemoğlu paylaşımında doğrudan Musk'a çağrıda bulunarak "Sözünüzün arkasında durma fırsatı. Eğer 2036'da para önemli olmayacaksa, neden yaklaşık 1 trilyon dolarlık mevcut servetinizi en geç 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlamaya söz vermiyorsunuz? Bu, yapay zeka ve teknolojinin gücüne olan inancınızı büyük bir güvenilirlikle ortaya koyacaktır" dedi. Acemoğlu ayrıca bunun, milyarderlerin ve trilyonerlerin siyasi ve sosyal gücünden endişe duyan dünyanın dört bir yanındaki insanları rahatlatacağını da savundu ve "Bu amaçla seçilecek hayır kurumlarının, tarafsız bir kurum tarafından etkili ve ideolojik olmayan kuruluşlar olarak onaylanması gerekiyor" diye ekledi.

        MUSK'TAN YANIT

        Acemoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Gad Saad'a yanıt veren Musk ise "Aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım" ifadelerini kullandı.

        Musk bunun ne anlama geldiği konusunda ayrıntılı bilgi vermekten ise kaçındı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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