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        Haberler Dünya Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız

        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız

        ABD Başkanı Trump, "İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız. İran ile bir anlaşmaya varmak, ülkenin geri kalanını yok etmekten daha iyidir" dedi. Netanyahu'nun savaşa devam etmek istediğini söyleyen Trump, "İran'ın artık anlaşmaları bozmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 15:46 Güncelleme:
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        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile son günlerde artan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız. İran ile bir anlaşmaya varmak, ülkenin geri kalanını yok etmekten daha iyidir." dedi.

        Fox News'e konuşan ABD Başkanı Trump İran'a yönelik son durumu değerlendirdi, İran'ın enerji santrallerine ve köprülerine saldırmaktan kaçınmak istediğini söyledi.

        Trump, Fox News'e verdiği röportajda, "Enerji santrallerine ve köprülere saldırmaktan kaçınmak istiyorum. Şu anda İran'a karşı çok güçlü bir konumdayız" dedi.

        Trump'a bu tür altyapıları hedef almayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Böyle bir niyetim yok" yanıtını verdi.

        "Netanyahu savaşa devam etmek istiyor" diyen Trump, "İran'ın artık anlaşmaları bozmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

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