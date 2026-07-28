ABD-İran Savaşı'nda düğüm çözülemiyor: İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?

ABD ve İran arasında devam eden çatışma ve müzakere döngüsünde İran tarafı müzakereler için 'aceleci' değil.

İranlı yetkililer, güçlü bir konumda olduklarını vurgularken, askeri yetkililer savaş alanındaki kazanımlarını ön plana çıkarıyor. Diplomatlar da müzakerelere dönmeye istekli oldukları yönündeki ABD iddialarını reddediyor.

Tahran’dan gelen söylemler, İran liderlerinin ABD ile arasındaki savaşın belirsiz durumundan rahatsızlık duymadıklarını, çatışmaya geri dönmeyi kaldırabileceklerine ve Başkan Trump üzerinde baskı gücüne sahip olduklarına inandıklarını gösteriyor. İran’ın öncelik verdiği sonuç, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün tanınması gibi görünüyor; bu ise ABD’nin vermek istemediği bir taviz.

Analistlere göre tüm bu sert söylemlere rağmen, her an savaş mı barış mı hakim olacağına dair belirsizlik İran için bir zorluk. Çatışmalar her an yeniden patlak verebilir, nihai bir çözüm uzak görünüyor ve İran ekonomisi, istikrarsızlık, savaşın yol açtığı yıkım ve ABD’nin deniz ablukası nedeniyle daha da kötüye gitme ihtimali içinde.

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İran devlet medyasının haberine göre, savaş sırasında İran üzerindeki kontrolünü pekiştiren ideolojik askeri güç olan İran İslam Devrim Muhafızları’nın eski sözcüsü Ramazan Şerif, İran’ın düşmanının her adımda stratejik bir yenilgiye uğradığını söyledi.

Trump, Pazartesi günü İran’ın görüşmeler için bir ara verilmesini talep ettiğini ve iki tarafın müzakerelerde bulunduğunu iddia etti.

İran dışişleri ise bunu yalanladı:

“Şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz. Amerika’nın İran’a karşı yürüttüğü savaş kendi elleriyle yarattıkları bir bataklık”

Son dönemde çatışmaların yeniden başlaması petrol fiyatlarının yükselmesine neden olarak, Amerikalı tüketiciler için benzin fiyatlarını artırdı. ABD ve İran saldırılarına ara verdikten sonra son günlerde petrol fiyatları keskin bir düşüş gösterdi.

Analistler, Trump için savaşı tırmandırmanın, İran’a boğazın kontrolünü veren bir anlaşmayı kabul etmekten daha cazip olduğunu belirtiyor ve diğer ülkelerin gemilerden geçiş ücreti alınmasını kabul etme olasılığının düşük olduğunu ifade ediyor.

Aksi takdirde Trump, İran’ı geri adım atmaya zorlamak için açıkça tercih ettiği diplomasi biçimi olan hava saldırılarına geri dönecek ve İran’ın zaten sarsılmış ekonomisine ve kalan askeri kapasitesine daha fazla zarar vermeye çalışacak.