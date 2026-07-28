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        Haberler Dünya Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile görüştü

        Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Trump ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 18:48 Güncelleme:
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        Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile görüştü

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ile Zelenskiy arasındaki basına kapalı görüşme, yerel saatle 09.47'de başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

        ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile görüşmesinin hemen ardından yine Graham'in cenazesine katılmak üzere ABD'ye gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüştü.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, her iki görüşmenin de olumlu geçtiği aktarıldı.

        Zelenskiy'den, "verimli" bir görüşme nitelemesi

        Öte yandan Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'la "verimli" bir görüşme yaptıklarını belirtti.

        Zelenskiy, açıklamasında, "Başkanla, Patriot sistemlerine yönelik önleme füzelerinin üretimi için gerekli lisanslar konusunda görüştük. ABD’ye güçlü desteği için minnettarım." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca, Graham için Trump'a taziyelerini sunduğunu ifade etti.

        İsrail ve Ukrayna'ya verdiği destekle bilinen Senatör Graham, 11 Temmuz 2026'daki ölümünden bir gün önce Kiev'de Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

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