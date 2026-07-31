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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Dirseğim çarptı" savunması! Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!

        "Dirseğim çarptı" savunması! Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!

        İstanbul Beylikdüzü'nde dehşet anları yaşandı. Olayda bir evde çıkan tartışma sırasında Zafer Öztaykutlu adlı kişi hayatını kaybetti. Ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilen Öztaykutlu'nun oğlu A.Ö. ise gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde babasına dirseğinin çarptığını öne süren şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 16:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!

        Beylikdüzü'nde evinde oğluyla tartışan Zafer Öztaykutlu çıkan arbede sonrası (55) hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemelerde ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilen Öztaykutlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, oğlu A.Ö. ise (24) gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde babasına dirseğinin çarptığını öne süren şüpheli tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, 29 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı binanın 14'üncü katında bulunan dairede oturan Zafer Öztaykutlu ile oğlu A.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga sırasında baba Öztaykutlu yere yığıldı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Zafer Öztaykutlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, Öztaykutlu’nun ölümünü ilk belirlemelere göre şüpheli olarak değerlendirdi. Öztaykutlu’nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Oğlu A.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Zafer Öztaykutlu
        Zafer Öztaykutlu

        "DİRSEĞİM ÇARPTI"

        Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan A.Ö. ise ifadesi alınmak ve işlemleri tamamlanmak üzere polis merkezine götürüldü. A.Ö.'nün emniyetteki ilk ifadesinde tartışma sırasında babasına sadece direseğinin çarptığını öne sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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