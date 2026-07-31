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        Haberler Dünya İspanya Başbakanı Sancez göçmen faciasına ilişkin konuştu: "Toprak egemenliğinin ihlali"

        İspanya Başbakanı Sancez göçmen faciasına ilişkin konuştu: "Toprak egemenliğinin ihlali"

        İspanya Başbakanı Sanchez, binlerce düzensiz göçmenin Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışması girişiminin "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali" olduğunu vurguladı. Öte yandan Fenidek'ten Sebte'ye geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 27'ye çıktığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 14:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, binlerce düzensiz göçmenin Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) geçmeye çalışmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Sebte'de dün yaşananların "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali" olduğunu belirten Sanchez, düzensiz yollarla kente giriş yapan göçmenlerin geri gönderilme sürecinin hızlandırıldığını söyledi.

        Sanchez, "Dünden bu yana Sebte'ye düzensiz yollarla giren göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme sürecini hızlandırdık. Fas'tan çabalarını artırmasını istedik. Bizimle iş birliği yapma konusundaki iradeleri nedeniyle Fas makamlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Fas-İspanya hattında göçmen faciası
        Fas-İspanya hattında göçmen faciası

        CAN KAYBI 27'YE ÇIKTI

        Öte yandan Fenidek'ten Sebte'ye geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 27'ye çıktığı bildirildi.

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        İspanya'nın El Pais gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, güvenlik güçlerinin cansız bedenine ulaştığı düzensiz göçmenlerin sayısına ilişkin bilgi paylaşıldı.

        Haberde, Sebte'ye yüzerek geçmeye çalışırken yaşamını yitirenlerin sayısının 27'ye yükseldiği belirtildi.

        Ne olmuştu?

        Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti. İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

        İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

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