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        Haberler Dünya ABD ile İran arasında gerilim artıyor! Trump'tan uyarı İran'dan cevap!
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        ABD ile İran arasında gerilim artıyor! Trump'tan uyarı İran'dan cevap!

        ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı çok sert vuracağız" açıklamasının ardından bölgede gerilim artıyor. İran'dan yapılan açıklamada, "ABD'den İran'a yönelik yapılan açıklamalar hakkında, "ABD, bölgesel savaşı tırmandıracak bir savaş kışkırtıcılığı politikası takip ediyor" denildi. ABD'nin CBS kanalı ise ABD ve İsrail'in İran'ın enerji altyapısını hedef alacağını ileri sürdü. ABD büyükelçilikleri ise ABD vatandaşlarını uyardı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 14:21 Güncelleme:
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        ABD ile İran arasında gerilim artıyor!

        ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN SEYAHAT UYARISI

        ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, artan bölgesel gerilim nedeniyle vatandaşlarına Orta Doğu'ya seyahati yeniden gözden geçirme uyarısında bulundu.

        ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Orta Doğu’ya gelmeyi planlayan ve bölgedeki havalimanlarını kullanarak farklı noktalara gidecek Amerikan vatandaşlarının seyahatlerini "yeniden gözden geçirmesi" istendi.

        Açıklamada, "Halihazırda Orta Doğu'da bulunan Amerikan vatandaşlarının azami ihtiyat ve dikkat göstermesi, ayrıca uçuş iptallerine, dönemsel hava sahası kısıtlamalarına ve olası seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olması tavsiye edilir." ifadelerine yer verildi.

        ABD'de yayın yapan CBS News, ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısına karşı "bugüne kadarki en sert bombardıman kampanyalarından birini" gerçekleştirmeyi planladığını ileri sürmüştü.

        Trump, temmuz ortasındaki bir açıklamasında, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." tehdidinde bulunmuştu.

        İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de buna karşılık olarak, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.

        CBS: ABD VE İSRAİL, İRAN'IN ENERJİ ALTYAPISINI HEDEF ALACAK

        ABD ve İsrail'in, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısına karşı "bugüne kadarki en sert bombalamayı" yapmayı planladığı öne sürüldü.

        CBS News'e konuşan bazı ABD'li ve İsrailli kaynaklar, hafta sonu İran'ın enerji altyapısına saldırılar olacağını iddia etti.

        Kaynaklar, ABD ve İsrail'in, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapı hedeflerine karşı "bugüne kadarki en sert bombalama kampanyalarından birini" planladığını ileri sürdü.

        Söz konusu saldırılarla ilgili İsrail makamlarının bilgilendirildiğini ve ABD ile koordinasyon halinde olduğunu ifade eden ABD'li kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili nihai bir emir vermediğini belirtti.

        Kaynaklar, ABD yönetiminin Camp David'de düzenlenen kabine toplantısında, bu konunun gündeme geldiğini ancak bazı Beyaz Saray yetkililerinin buna "şiddetle" karşı çıktığını ileri sürerek, olası saldırıda muhtemelen enerji santralleri ve rafineriler de dahil olmak üzere enerji altyapısının hedef alınacağını iddia etti.

        İsrailli bir kaynak, Trump ile bu hafta başında bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran ile savaş için 3 seçenekten bahsettiğini, bunların arasında kara ikmal yollarına odaklanan askeri saldırıların da bulunduğunu öne sürdü.

        ABD'li başka bir yetkili de Washington yönetiminin, bu çatışmada hem askeri hem de sivil kullanım amaçlı köprüleri zaten vurduğunu söyledi.

        Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, konuyla ilgili CBS News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın bugün kabine toplantısında söylediği gibi ABD kazanacak ve İran, onun döneminde nükleer silaha sahip olmayacak." dedi.

        ABD'NİN AMMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ: ÜSLERDEN UZAK DURUN

        Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun "karmaşık ve değişken" olmaya devam ettiği, beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

        Bölgede seyahatlerde aksama yaşanabileceğine, uçuşların iptal edilebileceğine ve hava sahalarının dönemsel olarak kapanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bölgedeki ABD vatandaşlarına güvenlik durumunun kötüleşmesi ihtimaline karşı ülkeden ayrılmayı değerlendirmeleri veya buna hazırlıklı olmaları tavsiye edildi.

        Açıklamada, ABD vatandaşlarına Ürdün makamlarının yayımladığı güvenlik uyarıları ve talimatlarını takip etmeleri, gösterilerden, büyük kalabalıklardan ve yoğun güvenlik konuşlanmasının bulunduğu bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

        ABD'nin diplomatik misyonları da dahil olmak üzere ABD çıkarlarına yönelik saldırı riskinin bulunduğu belirtilen açıklamada, İran ve müttefiki grupların dünya genelinde ABD'nin çıkarlarını, ABD ile bağlantılı noktaları ve vatandaşlarını hedef alabileceği uyarısı yapıldı.

        İRAN’DAN "ABD'YE KALKAN OLAN ÜLKELERE" UYARI

        İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD’den İran’a yönelik yapılan açıklamalar hakkında, “ABD, bölgesel savaşı tırmandıracak bir savaş kışkırtıcılığı politikası takip ediyor.” dedi.

        İran basınına yansıyan haberlere göre, Abdullahi, ABD’den İran’a ilişkin gelen açıklamalar hakkında konuştu.

        “ABD, bölgesel savaşı tırmandıracak bir savaş kışkırtıcılığı politikası takip ediyor.” diyen Abdullahi, ABD’nin bu politikasını, bölgede meşru olmayacak şekilde hakimiyet kurma stratejisinin tehlikeli bir sonucu olarak nitelendirdi.

        Abdullahi, ABD’nin İran’a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıyla birlikte, “şeytani” hedeflerine ulaşmak için Müslümanların çıkarlarına ve kaynaklarına yönelik yıkım temelli saldırılarından kaçınmayacağını gösterdiğini söyledi.

        Bölge ülkelerine de uyarılarda bulunan Abdullahi, ABD’nin bölgedeki ülkelerin zenginliğini ve altyapısını “çürümüş ordusuna” siper yaptığını ve ayrıca İsrail’in güvenliğini sağlamak için kullandığını öne sürdü.

        Abdullahi ayrıca, ABD’nin savaşın maliyetini bölge ülkelerinin üzerine yıkmaya çalıştığını söyleyerek, bölge ülkelerinin ABD ile olan iş birliklerini gözden geçirmesi gerektiğini aksi halde ABD’ye “kalkan” görevi gören ülkelerin de savaştan olumsuz yönde etkileneceğini söyledi.

        TRUMP: ÇOK SERT VURACAĞIZ

        ABD Başkanı Donald Trump, yeniden İran'ı "çok sert" vurmakla tehdit etti. ABD basınında da Washington'ın bu hafta sonu İran'ın enerji altyapısını hedef alabilecek yeni saldırıları değerlendirdiğine ilişkin haberler yayımlandı. Tahran da olası bir saldırıya karşı ABD'nin bölgedeki enerji altyapısı ile İsrail'in kritik altyapısını hedef alan kapsamlı bir misilleme planı hazırladığını açıkladı.

        ABD Başkanı Donald Trump, dün ABD’nin Maryland eyaletindeki Camp David başkanlık yerleşkesinde düzenlenen kabine toplantısında yaptığı açıklamada, İran’a yönelik "Onları çok sert vuracağız. Bir noktada 'Artık buna dayanamıyoruz' diyecekler" ifadelerini kullandı.

        ABD merkezli Wall Street Journal ise adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın, “Tahran'ı teslim olmaya zorlamayı amaçlayan yeni bir saldırı planı hazırlattığını” ve operasyonun hafta sonu başlayabileceğini ileri sürdü.

        ABD merkezli bir diğer haber kuruluşu CBS News de ABD ve İsrail'in, hafta sonu boyunca İran'ın enerji altyapısına yönelik ortak saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiği iddiasına yer verdi. Habere göre olası hedefler arasında petrol rafinerileri ve elektrik santralleri bulunuyor. Aynı haberde, Trump'ın henüz nihai onayı vermediği ancak Washington ile Tel Aviv'in plan üzerinde koordinasyon halinde olduğu, Beyaz Saray'daki bazı üst düzey yetkililerin ise kabine toplantısında plana itiraz ettiği belirtildi.

        İddia edilen planın uygulanması halinde bu, savaşın ilk aşamasından bu yana İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik ortak saldırılara yeniden katılması anlamına gelecek. İddialar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta Washington'da Trump ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşmesinin ardından gündeme geldi.

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