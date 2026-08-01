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        Haberler Dünya Avrupa Avrupa'da göçmen krizi! İspanya ile AB arasında gerilim

        Avrupa'da göçmen krizi! İspanya ile AB arasında gerilim

        İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye geçen düzensiz göçmenlerden 69 bin 500'ü Fas'a geri gönderildi. Ölü sayısı ise 67'ye yükseldi. İspanya Başbaşkanı Pedro Sanchez AB Komisyonu'na mektup gönderirken, bazı AB ülkeleri ise yasa dışı girişin mümkün olduğu algısının oluşmaması gerektiği vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 13:43 Güncelleme:
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        İspanya ile AB arasında gerilim

        İspanya'ya geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ü Fasa geri döndü, ölü sayısı 67'ye yükseldi

        İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ünün Fas'a geri döndüğünün tahmin edildiği, ölü sayısının 67'ye yükseldiği bildirildi.

        EFE haber ajansının emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerin dönüşü sürüyor.

        Son 30 saatte yaklaşık 69 bin 500 kişinin Fas'a geçtiğinin tahmin edildiği, gece boyunca yeni bir yasa dışı girişimin kaydedilmediği bilgisi paylaşıldı.

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        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısında artış olduğu ve ölü sayısının 67'ye yükseldiği duyuruldu.

        Bu arada ekiplerin, Tarajal Sınır Kapısı'na güvenlik bariyeri kurulumu için çalışmalara başladığı belirtildi.

        SANCHEZ'DEN AB'YE MEKTUP

        El Pais gazetesi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup gönderdiğini yazdı.

        Sanchez'in, mektubunda Sebte'deki gelişmelerin ardından bazı AB üyesi ülkelerin İspanya'ya yönelik tutumunu eleştirdiği, tüm üye ülkelerin içişleri bakanlarının katılımıyla toplantı talep ettiklerini ilettiği kaydedildi.

        AB ÜLKELERİNDEN ORTAK MEKTUP

        Bazı Avrupa ülkeleri, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine düzensiz göçmen akışı sonrası AB yetkililerine ortak mektup gönderdi.

        İtalya, Danimarka, Belçika, Hollanda, Almanya, Finlandiya, Çekya, Polonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya, Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya, Letonya, Estonya, Macaristan, İsveç, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta ve Avusturya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya mektup yolladı.

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        Kontrolsüz kitlesel geçişlere izin verilmemesi gerektiğine işaret edilen mektupta, AB'ye yasa dışı girişin mümkün olduğu algısının oluşmaması gerektiği vurgulandı.

        Mektupta, son günlerde yaşanan gelişmeler ışığında Avrupa ülkelerinin hızlı ve koordineli bir cevap vermesi gerektiği belirtilerek, "İspanya ve Fas'ın düzensiz göçmenlerin hızlı bir şekilde geri gönderilmesini sağlamak için yakın işbirliği yapmasını ve büyük bir kısmının zaten geri gönderilmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. AB'nin desteğiyle mevcut durumun tamamen kontrol altına alınacağını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

        AB üye ülkelerinin içişleri bakanlarının katılımıyla bir toplantı talep edilen mektupta, bu toplantıda yasa dışı göçle mücadelede nelerin yapılabileceğinin ele alınabileceği kaydedildi.

        NE OLMUŞTU?

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

        İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

        İspanya hükümeti, dün Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

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