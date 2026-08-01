Bu filmler izlerken nefesinizi kesecek! Evdeki yabancı temasının en iyi işlendiği klasikleşmiş 10 korku filmi!

THE STEPFATHER: MÜKEMMEL BABA FİGÜRÜ

Dul bir kadın ve kızı için kusursuz bir baba adayı gibi görünen bir adamın, aslında karanlık bir geçmişe sahip olmasını işliyor. Aileye sızarak kontrolü ele geçirmeye çalışan bu adam, kendi çarpık mükemmellik anlayışını dayatmaya başlıyor. Güven duygusunun nasıl ölümcül bir tuzağa dönüşebileceğini gösteren klasikleşmiş bir kurguya sahip.