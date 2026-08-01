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        Haberler Gündem 3. Sayfa Saldırganları durdurmaya çalışmıştı... Kebapçıya düzenlenen saldırıda yaralanan Samet Aksoy, hayatını kaybetti

        Saldırganları durdurmaya çalışmıştı... Kebapçıya düzenlenen saldırıda yaralanan Samet Aksoy, hayatını kaybetti

        Adana'da kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda şüphelilerden birini durdurmaya çalışırken vurulan Samet Aksoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Motosikletle gelen saldırganların açtığı ateş sonucu 4 kişi de yaralandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 13:36 Güncelleme:
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        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü

        Adana'da motosikletle geldikleri kebapçı dükkanına uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açan saldırganlardan birini etkisiz hale getirmeye çalışırken vurulan Samet Aksoy (31), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aksoy, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        KEBAPÇIYA SALDIRDILAR

        DHA'daki habere göre olay; 30 Temmuz’da saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kebapçıda meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen, yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheliden biri Kalaşnikof, diğeri ise tabancayla içeride yemek yiyen husumetlilerine ateş açtı.

        Saldırıda E.Ç., H.S., K.E. ve B.Y. yaralanırken, şüpheliler geldikleri motosikletle kaçmaya çalıştı.

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        SALDIRGANI DURDURMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

        Bu sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan Samet Aksoy, kaçan şüphelilerden birini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Aksoy ağır yaralandı. Şüpheliler motosikletle uzaklaştı. Kaçış anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Samet Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Aksoy'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Aksoy'un cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Polisin, silahlı saldırıya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

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