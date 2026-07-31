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        Haberler Dünya Fas-İspanya hattında göçmen faciası! Yüzerek geçmeye çalışan düzensiz göçmenler hayatını kaybetti

        Fas-İspanya hattında göçmen faciası! Yüzerek geçmeye çalışan düzensiz göçmenler hayatını kaybetti

        Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzerek geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Son 1 hafta içinde Ceuta'ya Fas'tan çoğu yüzerek olmak üzere 1500 kişinin geçtiği belirtildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 09:23 Güncelleme:
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        Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

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        Yerel basındaki haberlere göre, Ceuta'ya geçme girişiminde bulunan düzensiz göçmenlerden 18'i yaşamını yitirdi.

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        Son 1 hafta içinde Ceuta'ya Fas'tan çoğu yüzerek olmak üzere 1500 kişi geçti ancak resmi rakamlar henüz açıklanmadı.

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        NE OLMUŞTU?

        Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

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        İspanya hükümeti, Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

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