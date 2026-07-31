Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta "TÜGVA Yaz Okulları Finali" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında şu ifadelere yer verdi: "Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. Biz gençlerimizi, yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

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Türkiye Yüzyılı'nın mimarları maşallah yine coşkusuyla, heyecanıyla, tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yol başçıları TEKNOFEST kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo için, bu muazzam manzara için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde bizleri takip eden bizlere dua eden uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum.

“GAZZE’DEKİ KARDEŞLERİMİZİ YÜREKTEN SELAMLIYORUM”

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da İsrail’in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, kardeşlerimizi yürekten selamlıyorum. Rabbim onların yâr ve yardımcıları olsun. Türkiye’deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.

Öncelikle burada bir gerçeği tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Sizin şu coşkunuzu, şu enerjinizi tarif etmeye kelimeler yetmez. Şu samimiyetinizi, imanla atan şu kalplerinizi, toplu vuran şu yüreklerinizi en usta ressam dahi resmedemez. Rabbim sizlerden razı olsun.

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“TÜGVA YAZ OKULLARINDA YENİ REKOR KIRDI”

TÜGVA’mız göğsümüzü kabartan işlere imza atmayı sürdürüyor. Millî ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, taşıdığı potansiyelin farkında olan şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli nesillerin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor.

Bilimden eğitime, geleneksel sporlardan kültür ve sanat etkinliklerine, doğa kamplarından sivil toplum faaliyetlerine kadar gençlerimize her alanda değer katan ve yeni ufuklar kazandıran çok önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. TÜGVA, bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcıya ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

TÜGVA, bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokundu. 232 bin öğrencimiz tecvit eğitimi aldı. 387 binin üzerinde gencimiz Osmanlıca derslerine katıldı. Yüz binlerce yavrumuz eğitim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinde kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Yaz okullarında yeni dostluklar kuruldu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi, görgü ve tecrübe sahibi oldu. Evlatlarımız kimi zaman birbirleriyle yarıştı, kimi zaman uyum içinde çalıştı; geçmişten devraldıkları zengin mirasın idrakine vardı. Görüyorum ki dolu dolu bir program geçirmişsiniz. Cenabıallah sizleri nazarlardan saklasın. Tüm hocalarımızı tebrik ediyorum.

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“GENÇLİK BU MİLLETİN ATAR DAMARIDIR”

Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atardamar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa gençlik de toplumun hedeflerini geçmişten geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü ve sağlıklı olursa millî bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı yerde buluşur.

Türkiye’nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, tam da bu yüzden TÜGVA’nın önünü kapatmak istiyor. Her işe engel olmaya çalışanlar, tam da bu yüzden TÜGVA’yı hedef alıyor. Gençlerimiz ecdadını anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar, tam da bu yüzden TÜGVA’yı hazmedemiyor.

Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfkelenmelerinin nedeni sizlerin dik duruşu, özgüveni ve değerlerinize sahip çıkmanızdır. Sizlerin birbirinize kardeşçe sarılmasıdır.

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“GENÇLERİMİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYIZ”

Varsın rahatsız olsunlar. Allah’ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Sizleri ruh köklerinizden ve inanç değerlerinizden koparamazlar. Bu milletin tertemiz evlatlarını kirli hesaplarına ve oyunlarına alet edemezler.

O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere eski Türkiye’de kaldı. Gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye’nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz.

Sizler tarihe yön vermiş, bilime ve sanata istikamet çizmiş, çağlar kapatıp çağlar açmış bir milletin evlatlarısınız. Sizler cihana hükmetmiş, üç kıta yedi iklimde at koşturmuş kahraman ecdadın torunlarısınız. Bugün de vicdanı, merhameti ve mazlumlara sahip çıkmasıyla tüm insanlığa örnek olan bir ülkenin çocuklarısınız.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NIN SANCAKTARI OLACAKSINIZ”

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Hepiniz Türk milleti gibi büyük, Türkiye Cumhuriyeti gibi itibarlı bir devletin gençlerisiniz. Sizler, 21. yüzyıla Türkiye’nin damgasını vuracak vizyoner nesilsiniz. O yüzden güçlü, dirayetli ve özgüvenli olacaksınız. Başkalarının karşısında boynunuzu bükmeyecek, kendinize inanmaktan vazgeçmeyeceksiniz.

Bunun için bilgili, vizyonlu ve cesur olacaksınız. Adaleti, vicdanı, merhameti ve hikmeti elden bırakmayacaksınız. Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum.

Yıldızları hedeflemenizi, yılmadan ve yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegâne ümidinin sizler olduğunu unutmayın. Asyalı ve Afrikalı çocukların kalplerinin sizlerle birlikte çarptığını unutmayın.

Her birinizin gelecekte Türkiye’nin yüzünü ağartacağına, Türkiye Yüzyılı’nın sancaktarı olacağına yürekten inanıyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere baktıkça ülkemizin geleceği adına heyecanlanıyorum. Her birinizle gurur duyuyor, sizlere çok ama çok güveniyorum. Rabbim sizleri korusun. Yolunuzu, bahtınızı ve ufkunuzu açık eylesin.

“HAYALLERİNİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Eğitimden teknolojiye, spordan kültür ve sanata kadar her alanda hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İnşallah nice yıllar boyunca sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yâr ve yardımcınız olsun.