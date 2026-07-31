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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk

        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk

        Altın fiyatları haftanın son işlem gününde gerilese de, temmuz ayını yaklaşık yüzde 2 primle kapatmaya hazırlanıyor. Böylece ons altın, şubat ayından bu yana ilk kez aylık bazda yükseliş kaydedecek. ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri, Fed'in faiz patikasına ilişkin belirsizlik ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler güvenli liman talebini destekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk

        Altın fiyatları cuma günü kâr satışları ve doların toparlanmasının etkisiyle hafif geriledi. Spot altın yüzde 0,6 düşüşle 4.075 dolar seviyesine indi.

        Buna karşın değerli metal temmuz ayında yaklaşık yüzde 2 yükseliş göstererek son beş ayın ilk aylık kazancını elde etmeye hazırlanıyor. Böylece ons altın, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki düşüşlerin ardından şubat ayından bu yana ilk kez aylık bazda artıda ayı kapatmış olacak.

        ENFLASYON VERİSİ ALTINI DESTEKLEDİ

        Piyasalarda altına yönelik alımları destekleyen en önemli gelişmelerden biri, ABD'de haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesi oldu. Verinin ardından yatırımcılar, Fed'in yakın vadede agresif faiz artırımlarına gitmeyebileceği beklentisini güçlendirdi. Faizlerin yüksek seyretmesi faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluştururken, daha ılımlı bir faiz görünümü ise değerli metale destek sağlıyor.

        ORTA DOĞU GERİLİMİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRDI

        Temmuz ayında altını destekleyen bir diğer unsur ise Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik riskler oldu. İran ile ilgili gelişmeler ve bölgedeki çatışmalar güvenli liman talebini artırırken, yatırımcıların yeniden altına yönelmesine neden oldu. Öte yandan Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temaslara ilişkin haberler petrol fiyatlarını baskılasa da, bölgedeki belirsizlikler altın üzerindeki risk primini yüksek tuttu.

        Buna rağmen analistler, Fed'in faiz görünümüne ilişkin belirsizliğin tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekiyor. Piyasalar eylül ayında yeni bir faiz artışı ihtimalini hâlâ önemli ölçüde fiyatlarken, bu beklenti altındaki yükselişin şimdilik sınırlı kalmasına neden oluyor.

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