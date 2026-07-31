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        Haberler Dünyadan Giorgio Armani'nin hayatını anlatan diziyi Ferzan Özpetek yönetecek

        Giorgio Armani'nin hayatını anlatan diziyi Ferzan Özpetek yönetecek

        İtalyan moda efsanesi Giorgio Armani'nin hayatı televizyon dizisine uyarlanıyor. Dizinin yönetmenliğini, dünyaca ünlü Türk yönetmen Ferzan Özpetek üstlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 16:30 Güncelleme:
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        Türk yönetmen çekecek

        Moda dünyasının ikonik ismi Giorgio Armani'nin hayatı ve kariyeri, İtalyan yapım şirketi Lux Vide tarafından televizyon dizisi haline getirilecek. Henüz adı belli olmayan biyografik diziyi, sanatsal derinliği gişe başarısıyla birleştirmesiyle tanınan, İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek çekecek.

        Hollywood ile yakın bağlarıyla bilinen Armani'yi şahsen tanıyan Özpetek, en son 'Elmaslar' filmiyle dünya çapında büyük bir başarı yakaladı. Film, 1970'lerde Roma'daki bir atölyede çalışan, Oscar ödüllü bir kostüm tasarımcısının zorlu siparişini yetiştirmeye çalışan bir grup kadının hikayesini anlatıyor.

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        "ARMANİ'YE HAYRAN KALDIM"

        Özpetek'in televizyon deneyimi, 2022'de çektiği ilk İtalyan orijinal dizisi 'Cahil Melekler'i de içeriyor. Bu romantik drama, hit filmi 'Cahil Periler'den uyarlanmıştı.

        Özpetek, çekeceği Armani dizisi hakkında yaptığı açıklamada, "Giorgio'yu uzun yıllar boyunca hem resmi ortamlarda hem de daha özel ortamlarda tanıdım, ona hayran kaldım ve onunla vakit geçirdim. Özellikle tutkulu olduğu ve uzman olduğu sinema hakkında konuştuk. Ama aynı zamanda sanat, kostümler, mimari ve hayatın kendisi hakkında da konuştuk. Onda vizyon sahibi ve parlak bir sanatçı görebiliyordum. Ama aynı zamanda ayakları yere basan ve çok kararlı bir adamdı" dedi.

        Özpetek ayrıca, "Onun hikayesini anlatma fırsatı hem heyecan verici bir onur hem de böylesine karmaşık, özgün ve büyüleyici bir kişiliğin birçok yönünü yakalamayı gerektiren bir görev" ifadesini kullandı.

        Özpetek, Armani dizisinin senaryosunu Lux Vide'nin baş yazarı Francesco Arlanch ile birlikte yazıyor. Arlanch'ın çalışmaları arasında 'Medici', 'Hotel Costiera' ve 'Doc' dizileri yer alıyor.

        HOLLYWOOD YILDIZLARINI GİYDİRDİ

        Armani, ilk olarak 1980 yılında Richard Gere'in 'Amerikan Jigolo' filminde Gere için hazırladığı kıyafetlerle sinemada adını duyurdu. Armani aynı zamanda Julia Roberts, Diane Keaton, Jodie Foster, Cate Blanchett, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway ve Michelle Yeoh gibi Hollywood'un birçok kadın yıldızını hem minimalist kıyafetlerle hem de Lupita Nyong'o'nun 2024 Oscar Ödülleri'nde giydiği gibi ışıltılı elbiselerle giydirdi. Kırmızı halılarda ve beyazperdede düzenli olarak Armani giyen erkek oyuncular arasında Leonardo DiCaprio, George Clooney, Russell Crowe, Robert De Niro ve Tom Cruise gibi isimler yer aldı.

        Hollywood bağlantıları sayesinde Armani, 200'den fazla filmde kostüm tasarımcısı olarak görev üstlendi.

        4 Eylül 2025'te 91 yaşında hayatını kaybeden Armani, geride 10 milyar dolarlık bir moda imparatorluğu bıraktı.

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        #Ferzan Özpetek
        #Giorgio Armani
        #film
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