İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personeli hakkında yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı
Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da olduğu 6 şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldü.
Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Belediye Başkanı Dedetaş, özel kalem Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol uygulanmasını talep etti.
Hakimlik, şüpheliler Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan'ın tutuklanmasına, Ceyhun Ünlü ile Adem Altıntaş'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
FOTO: İHA