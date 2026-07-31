Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın, belediyedeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında verdiği savcılık ifadesi ortaya çıktı. Dedetaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kent AŞ’nin işleyişine ilişkin bazı iddiaları emniyetteki ifadesi sırasında öğrendiğini söyleyen Dedetaş, soruşturmanın ardından şirketin sözleşme imzaladığı projeler hakkında inceleme başlattığını kaydetti.

“MÜTEAHHİTLERDEN PARA ALINMASI İÇİN TALİMAT VERMEDİM”

İskan ruhsatları karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddialarını reddeden Dedetaş, “Benim kesinlikle belediyedeki ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde talimatım ve söylemim olmamıştır” dedi. Dedetaş, mevzuata aykırı olduğu belirlenen yapılar hakkında yapı tatil tutanağı tutulması ve yıkım kararı alınması için talimat verdiğini ifade etti. Kent AŞ’nin müteahhitlerle yaptığı sözleşmelerin ayrıntılarını bilmediğini belirten Dedetaş, şirketin genel gelir ve gider durumuna ise hâkim olduğunu söyledi.

“TEKNİK DETAYLARA HÂKİM OLMAM MÜMKÜN DEĞİL”

Depreme dayanıklılık açısından risk taşıdığı öne sürülen bazı yapılara iskan ruhsatı verilmesine ilişkin soruya Dedetaş, teknik konularda uzmanlara güvendiğini belirterek yanıt verdi. Dedetaş, “Bir belediye başkanı olarak teknik detaylara hâkim olamayacağım için bilgim yoktur. Göreve getirdiğim uzmanlara güvendiğim için teknik konularla ilgili bilgi sahibi olmam mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“BANA DANIŞILDIĞI İDDİASI İFTİRADIR”

İskan ruhsatları için müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin kendisine danışıldığı yönündeki şüpheli beyanlarını da reddeden Dedetaş, söz konusu iddianın “iftira” olduğunu savundu. Ruhsat işlemlerinin bir milletvekili aracılığıyla sonuçlandırıldığı iddiasına ilişkin de Dedetaş, herhangi bir siyasi baskıyla hareket etmediğini söyledi. Dedetaş, ilgili milletvekiliyle bu konuda bir görüşme yaptığını hatırlamadığını belirterek, “Böyle bir talepte bulunulsaydı bile bu şekilde hareket etmem mümkün olmazdı” dedi. Dedetaş, personele elden döviz cinsinden para verildiği iddiası hakkında da bilgisinin olmadığını kaydetti.