Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı

        Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı

        Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 18:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sinem Dedetaş için tutuklandı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da olduğu 6 şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldü.

        Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Belediye Başkanı Dedetaş, özel kalem Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Savcılık, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol uygulanmasını talep etti.

        Hakimlik, şüpheliler Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan'ın tutuklanmasına, Ceyhun Ünlü ile Adem Altıntaş'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personeli hakkında yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın, belediyedeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında verdiği savcılık ifadesi ortaya çıktı. Dedetaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kent AŞ’nin işleyişine ilişkin bazı iddiaları emniyetteki ifadesi sırasında öğrendiğini söyleyen Dedetaş, soruşturmanın ardından şirketin sözleşme imzaladığı projeler hakkında inceleme başlattığını kaydetti.

        “MÜTEAHHİTLERDEN PARA ALINMASI İÇİN TALİMAT VERMEDİM”

        İskan ruhsatları karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddialarını reddeden Dedetaş, “Benim kesinlikle belediyedeki ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde talimatım ve söylemim olmamıştır” dedi. Dedetaş, mevzuata aykırı olduğu belirlenen yapılar hakkında yapı tatil tutanağı tutulması ve yıkım kararı alınması için talimat verdiğini ifade etti. Kent AŞ’nin müteahhitlerle yaptığı sözleşmelerin ayrıntılarını bilmediğini belirten Dedetaş, şirketin genel gelir ve gider durumuna ise hâkim olduğunu söyledi.

        “TEKNİK DETAYLARA HÂKİM OLMAM MÜMKÜN DEĞİL”

        Depreme dayanıklılık açısından risk taşıdığı öne sürülen bazı yapılara iskan ruhsatı verilmesine ilişkin soruya Dedetaş, teknik konularda uzmanlara güvendiğini belirterek yanıt verdi. Dedetaş, “Bir belediye başkanı olarak teknik detaylara hâkim olamayacağım için bilgim yoktur. Göreve getirdiğim uzmanlara güvendiğim için teknik konularla ilgili bilgi sahibi olmam mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

        “BANA DANIŞILDIĞI İDDİASI İFTİRADIR”

        İskan ruhsatları için müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin kendisine danışıldığı yönündeki şüpheli beyanlarını da reddeden Dedetaş, söz konusu iddianın “iftira” olduğunu savundu. Ruhsat işlemlerinin bir milletvekili aracılığıyla sonuçlandırıldığı iddiasına ilişkin de Dedetaş, herhangi bir siyasi baskıyla hareket etmediğini söyledi. Dedetaş, ilgili milletvekiliyle bu konuda bir görüşme yaptığını hatırlamadığını belirterek, “Böyle bir talepte bulunulsaydı bile bu şekilde hareket etmem mümkün olmazdı” dedi. Dedetaş, personele elden döviz cinsinden para verildiği iddiası hakkında da bilgisinin olmadığını kaydetti.

        FOTO: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Film sahnesi değil kasklı dehşet: Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

        Mersin'de, 80 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Hüseyin Belen, kasklı ve eldivenli bir adamın saldırısına uğradı. Yaşlı adamın boynu kırılmak istendi, ardından feci şekilde darp edildi. Olay anı kameraya yansırken saldırıda ağır yaralanan Belen yoğun bakımda tedaviye alınırken, şüpheli 47 yaşındaki A.K...
        #sinem dedetaş
        #dedetaş tutuklama talebi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Cem Küçük için tutuklama talebi
        Cem Küçük için tutuklama talebi
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Türk yönetmen çekecek
        Türk yönetmen çekecek
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası