Yurt genelinde artan hava sıcaklığıyla birlikte ormanlarımızda alevler yükselmeye başladı. Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan orman yangınlarına müdahale sürerken ajanslardan gelen bilgilerine göre son durumu şöyle:
Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
Ormanlarımızı kavuran yangınlarla ilgili olarak açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemiz genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. 5 ilde devam eden 6 yangında ise Mersin Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor" dedi
Giriş: 31 Temmuz 2026 - 07:53 Güncelleme:
REKLAM
REKLAM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ