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        Haberler Gündem Çevre Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!

        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!

        Ormanlarımızı kavuran yangınlarla ilgili olarak açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemiz genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. 5 ilde devam eden 6 yangında ise Mersin Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 07:53 Güncelleme:
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        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!

        Yurt genelinde artan hava sıcaklığıyla birlikte ormanlarımızda alevler yükselmeye başladı. Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan orman yangınlarına müdahale sürerken ajanslardan gelen bilgilerine göre son durumu şöyle:

        YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin NSosyal hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yumaklı, şunları kaydetti:

        YUMAKLI: 169 YANGINDAN 163'Ü KONTROL ALTINDA

        Dünden bu yana ülkemiz genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. Son olarak Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı.

        "ÇİNE VE GÖMEÇ'E MÜDAHALE SÜRÜYOR"

        5 ilde devam eden 6 yangında ise Mersin Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürüyor."

        AYDIN ÇİNE'DE YENİDEN MÜDAHALE BAŞLADI

        Aydın'ın Çine ilçesinde, dün saat 15.00 sıralarında Kavşit Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler başta olmak üzere alevlere uçak ve helikopterlerle havadan, çok sayıda iş makinesi, arazöz, su tankeri ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

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        YAYLA EVLERİ ZARAR GÖRDÜ

        Bölgede AFAD ekipleri, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, sağlık ekipleri, DSİ ekipleri ve STK’lar da görev aldı. Dün, alevlerin ulaştığı Kavşit Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar görürken, söndürme çalışmalarına katılan 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın sebebiyle Mutaflar Mahallesi’nin bir kısmı ve Dutluoluk Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen hayvanlar da ilçenin hayvan pazarında güvenli alana alındı.

        HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

        Yangına gece boyunca karadan müdahale sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yeniden çalışmalara başladı. Ekipler karadan da alevlere müdahale etmeye devam ediyor. Termal kamera ile havadan görüntülenen alevlerin kalbinde sıcaklık 441 dereceye ulaştı.

        MUĞLA SEYDİKEMER KONTROL ALTINDA

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangının, yapılan yoğun müdahaleyle tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

        ALANYA'YA MÜDAHALE EDİLİYOR

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının etkili olduğu alanda bulunan bir kaplumbağa kurtarılarak bahçe sulamasında kullanılan havuzun yanındaki su birikintisine bırakıldı.

        ÇANAKKALE BİGA KONTROL ALTINDA

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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