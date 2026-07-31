İtalyanlar duyurdu: Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
Yeni sezona Domenico Tedesco ile başlayacak olan İtalya Serie A ekibi Bologna, savunma hattına transfer yapmak için harekete geçti. İtalyan teknik adamın, Galatasaray'ın da ilgilendiği John Lucimi'nin yerine Fenerbahçe'nin stoperi Diego Carlos için çalışmalara başladığı iddia edildi
Giriş: 31 Temmuz 2026 - 17:35 Güncelleme:
1
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Fenerbahçeli stoper Diego Carlos'a talip olduğu öne sürüldü.
2
İtalyan basını Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco, savunma hattını güçlendirmek için Diego Carlos'u transfer listesine aldı.
İtalyan ekibinin, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı stoper için girişimlere başladığı iddia edildi.
3
LUCUMI YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde de yer alan Kolombiyalı defans oyuncusu Jhon Lucumi'nin, Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı İtalya Serie A kulübü Bologna'dan ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü.