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        İtalyanlar duyurdu: Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!

        Yeni sezona Domenico Tedesco ile başlayacak olan İtalya Serie A ekibi Bologna, savunma hattına transfer yapmak için harekete geçti. İtalyan teknik adamın, Galatasaray'ın da ilgilendiği John Lucimi'nin yerine Fenerbahçe'nin stoperi Diego Carlos için çalışmalara başladığı iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 17:35 Güncelleme:
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        İtalya Serie A ekiplerinden Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Fenerbahçeli stoper Diego Carlos'a talip olduğu öne sürüldü.

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        İtalyan basını Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco, savunma hattını güçlendirmek için Diego Carlos'u transfer listesine aldı.

        İtalyan ekibinin, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı stoper için girişimlere başladığı iddia edildi.

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        LUCUMI YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

        Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde de yer alan Kolombiyalı defans oyuncusu Jhon Lucumi'nin, Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı İtalya Serie A kulübü Bologna'dan ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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        30 Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesini yenilememe kararı alan 28 yaşındaki stoper ile Juventus, Como ve Rennes'in de ilgilendiği belirtildi.

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        Lucumi'nin ayrılığı sonrasında Bologna'nın Diego Carlos'un peşine düştüğü ifade edildi.

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