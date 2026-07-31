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        Rafael Leao derbisi: Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

        İtalyan devi Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao'nun geleceği halen belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde bulunan Portekizli yıldızla Galatasaray'ın da ilgilenmeye başladığı belirtildi. İşte Leao derbisinde son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao'nun geleceği halen belirsizliğini koruyor.

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        Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Portekizli yıldız için Galatasaray'ın da devreye girdiği belirtildi.

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        Sacha Tavolieri'nin aktardığa bilgiye göre Galatasaray ile Rafael Leao arasındaki görüşmeler oldukça olumlu ilerliyor. Taraflar arasında kişisel şartlarda anlaşma sağlanmasına artık çok yaklaşıldı.

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        Galatasaray'ın AC Milan ile resmi görüşmelere başlamadan önce Fenerbahçe’nin önüne geçerek oyuncuyla anlaşmayı tamamlamak istediği belirtildi.

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        Galatasaray'ın 27 futbolcunun bonservisini doğrudan almak yerine kiralama seçeneği üzerinde durduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların Milan'a zorunlu satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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        İtalyan devinin Leao için 50 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu biliniyor.

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        FENERBAHÇE, LEAO İÇİN İTALYA'YA GİTMİŞTİ!

        Portekizli oyuncunun transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe de bastırıyor. Yönetici düzeyinde Milano'da temaslarda bulunan Fenerbahçe de tıpkı Galatasaray gibi transferi bitirmek istiyor.

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        Rafael Leao girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin de oyuncuyu kadrosuna katma konusunda oldukça istekli olduğu biliyor.

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