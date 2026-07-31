Bunu okumadan Odyssey izlemeyin! Destanlarda anlatılan Truva Savaşı ve Odisseus hakkında yok artık dedirten bilgiler!

YENİLMEZ SAVAŞÇI AKHİLLEUS VE TOPUĞUNDAKİ SIR

Truva Savaşı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri de şüphesiz Akhilleus'tur. Efsaneye göre annesi onu bebekken yeraltı nehrinde yıkarken sadece topuğundan tuttuğu için vücudunun o bölgesi tamamen savunmasız kaldı.

Yıllar süren savaşın sonunda Paris'in attığı zehirli bir okla tam topuğundan vurularak ölmesi, günümüz modern tıbbındaki "Aşil tendonu" terimine de adını vermiş oldu.