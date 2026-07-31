Bunu okumadan Odyssey izlemeyin! Destanlarda anlatılan Truva Savaşı ve Odisseus hakkında yok artık dedirten bilgiler!
Yaklaşık 2.800 yıllık bir geçmişe sahip olan Truva Savaşı ve antik dünyanın en zeki kahramanı Odisseus'un eve dönüş hikayesi, tarihin gördüğü en büyük stratejileri barındırıyor. Efsanevi tahta at hilesinden ölümcül deniz kızlarına kadar uzanan bu çarpıcı destanın perde arkasında yatan gerçekleri sizin için derledik!
Dev bir tahta atın içine saklanıp koca bir şehri yok etme fikri kime aitti veya denizcileri delirten o ölümcül şarkıdan kurtulan tek insan nasıl hayatta kaldı? Odyssey destanı hakkında duyduğunuzda çok şaşıracağınız bilgileri sizin için derledik!
BU KANLI ÇATIŞMANIN GERÇEK NEDENİ NEYDİ?
On binlerce insanın can verdiği, şehirlerin küle döndüğü bu devasa savaşın ardında aslında tek bir neden yatıyordu: Sparta Kraliçesi Helen.
Truva Prensi Paris'in, dönemin en güzel kadını olarak bilinen Helen'i kaçırması, bütün Yunan şehir devletlerini tek bir ordu altında birleştirdi. Tam 10 yıl süren bu yıkıcı savaş, antik çağın en büyük ve en uzun kuşatması olarak tarihe geçti.
TRUVA ATININ ARKASINDAKİ ASIL DEHA KİMDİ?
Savaşın 10. yılına girildiğinde, aşılamayan Truva surlarını geçmek için tarihin en ünlü hilesini tasarlayan kişi Odisseus'tan başkası değildi.
İçine elit askerlerin saklandığı devasa tahta at fikri, yalnızca kaba kuvvetin değil, kıvrak bir zekanın da savaş kazandırdığını kanıtladı. Truvalılar atı bir zafer hediyesi sanıp içeri aldıklarında, aslında kendi sonlarını da şehirlerine taşımış oldular.
YENİLMEZ SAVAŞÇI AKHİLLEUS VE TOPUĞUNDAKİ SIR
Truva Savaşı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri de şüphesiz Akhilleus'tur. Efsaneye göre annesi onu bebekken yeraltı nehrinde yıkarken sadece topuğundan tuttuğu için vücudunun o bölgesi tamamen savunmasız kaldı.
Yıllar süren savaşın sonunda Paris'in attığı zehirli bir okla tam topuğundan vurularak ölmesi, günümüz modern tıbbındaki "Aşil tendonu" terimine de adını vermiş oldu.
YIKICI BİR SAVAŞIN ARDINDAN GELEN 10 YILLIK KABUS
Kuşatma tam 10 yıl sürdü ancak Odisseus için asıl çile burada yeni başlıyordu. Onun Ithaca adasındaki krallığına, yani evine dönmesi tam 10 yıl daha aldı.
İngilizcede ve birçok dilde "Odyssey" kelimesinin günümüzde "uzun ve maceralı yolculuk" anlamına gelmesinin temel nedeni de tam olarak bu efsanevi gecikmedir. Yolda kaybettiği gemiler ve adamları, bu yolculuğun ne kadar ağır bir bedeli olduğunu gösteriyor.
TEK GÖZLÜ DEVLER VE DOMUZA DÖNÜŞEN ASKERLER
Eve dönüş yolunda karşılaştığı doğaüstü tehlikeler bugünün fantastik sinemasına bile taş çıkartacak türden olaylarla doludur. İnsan yiyen Tepegöz Polyphemus'u kör ederek adadan kaçışı ve gemicilerini domuza çeviren büyücü Circe ile yaşadığı yüzleşme, kahramanın zekasını sınayan en büyük engeller oldu.
Odisseus, Tepegöz'e adının "Hiç Kimse" olduğunu söyleyerek tarihin ilk psikolojik manipülasyonlarından birine imza attı. Dev acı içinde "Beni Hiç Kimse kör etti" diye bağırdığında, diğer devler ona yardıma gelmedi.
ÖLÜMCÜL BİR ŞARKIDAN KURTULMANIN TEK YOLU
Denizcileri hipnotize edip gemilerini kayalıklara sürükleyen Sirenlerin ölümcül şarkılarını dinleyip hayatta kalan tek insan odur. Bunu, mürettebatının kulaklarını balmumu ile sıkıca tıkamasını emredip, kendisini gemi direğine sımsıkı bağlatarak başardı. Zekası ve merakı, onu mutlak bir ölümden koruyarak efsanesini bir adım daha öteye taşıdı.
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