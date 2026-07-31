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        Galatasaray'dan ikinci kez Musiala açıklaması!

        Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala hakkında transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!

        Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala'nın transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında bir kez daha açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar söz konusu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını ifade ederken, "Gerçek dışı haberler ve spekülatif iddialar, kulübümüzün çalışma prensiplerini ve hedeflerini değiştirmeyecektir." dedi.

        Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

        "Son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan, gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

        Profesyonel futbolcu Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır.

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        Gerçek dışı olduğu açıkça ortaya konulan bu iddiaların ısrarla gündemde tutulması; kamuoyunu yanıltmaya ve kulübümüzün transfer çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma çabasıdır.

        Bu spekülasyonların sahibi kişi ve mecraların geçen sezon da benzer gerçek dışı iddialarla kamuoyu karşısına çıkmış olmaları dikkat çekicidir.

        Galatasaray Spor Kulübü, transfer çalışmalarını kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütmektedir. Gerçek dışı haberler ve spekülatif iddialar, kulübümüzün çalışma prensiplerini ve hedeflerini değiştirmeyecektir.

        Kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının, yalnızca kulübümüzün resmî açıklamalarını esas almasını, gerçeği yansıtmayan haber ve spekülasyonlara, bunları ısrarla dolaşıma sokan kişi ve mecralara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

        Galatasaray Spor Kulübü"

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