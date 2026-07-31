Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.292,93 %-1,55
        DOLAR 47,5239 %0,14
        EURO 54,7410 %-0,06
        GRAM ALTIN 6.243,27 %-0,23
        FAİZ 42,00 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 89,53 %-0,55
        BITCOIN 64.247,00 %-0,73
        GBP/TRY 63,9348 %-0,08
        EUR/USD 1,1513 %-0,13
        BRENT 87,70 %-1,49
        ÇEYREK ALTIN 10.207,75 %-0,23
        Haberler Ekonomi Otomobil Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?

        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?

        Almanya merkezli Center of Automotive Management (CAM) tarafından hazırlanan araştırmaya göre, dünyanın en büyük 20 otomotiv üreticisinin toplam satışları 2026'nın ilk yarısında yüzde 2,8 gerileyerek 37,3 milyon adede düştü. İşte yılın ilk 6 ayında en yüksek satışa sahip firmalar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 09:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Toyota

        Satış (6 ay): 5.3 milyon adet

        2

        Volkswagen

        Satış (6 ay): 3.97 milyon adet

        3

        Hyundai-Kia

        Satış (6 ay): 3.6 milyon adet

        4

        Stellantis

        Satış (6 ay): 2.95 milyon adet

        5

        General Motors

        Satış (6 ay): 2.14 milyon adet

        6

        Honda

        Satış (6 ay): 1.76 milyon adet

        7

        Ford

        Satış (6 ay): 1.76 milyon adet

        8

        Nissan

        Satış (6 ay): 1.51 milyon adet

        9

        Suzuki

        Satış (6 ay): 1.49 milyon adet

        10

        Renault

        Satış (6 ay): 1.28 milyon adet

        11

        Geely

        Satış (6 ay): 1.18 milyon adet

        12

        Chery

        Satış (6 ay): 1.16 milyon adet

        13

        SAIC

        Satış (6 ay): 1.11 milyon adet

        14

        BMW

        Satış (6 ay): 1.07 milyon adet

        15

        Mercedes Benz

        Satış (6 ay): 900 bin adet

        16

        Tesla

        Satış (6 ay): 890 bin adet

        17

        BYD

        Satış (6 ay): 790 bin adet

        18

        Changan

        Satış (6 ay): 670 bin adet

        19

        Great Wall Motor

        Satış (6 ay): 570 bin adet

        20

        Mazda

        Satış (6 ay): 530 bin adet

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sirkeci'de tramvay kadına çarptı

        İstanbul Fatih'te tramvay, cadde üzerinde yürüyen bir kadına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken bölge esnafı, tramvayların hız sınırına uymadığını öne sürerek benzer kazaların önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Fas'tan İspanya'ya yüzerek geçmeye çalıştılar!
        Fas'tan İspanya'ya yüzerek geçmeye çalıştılar!
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
        Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
        Dünyada kıdem tazminatı ne kadar?
        Dünyada kıdem tazminatı ne kadar?
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Ne kadar yaşayacağız?
        Ne kadar yaşayacağız?
        MTV ve gelir vergisi ödemelerinde son gün
        MTV ve gelir vergisi ödemelerinde son gün
        Dünyanın en sıra dışı 10 doğa olayı
        Dünyanın en sıra dışı 10 doğa olayı
        Beşiktaş, Danimarka'da turu söktü aldı!
        Beşiktaş, Danimarka'da turu söktü aldı!
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Hüseyin Başaran tutuklandı
        Hüseyin Başaran tutuklandı