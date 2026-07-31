Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
Almanya merkezli Center of Automotive Management (CAM) tarafından hazırlanan araştırmaya göre, dünyanın en büyük 20 otomotiv üreticisinin toplam satışları 2026'nın ilk yarısında yüzde 2,8 gerileyerek 37,3 milyon adede düştü. İşte yılın ilk 6 ayında en yüksek satışa sahip firmalar
Giriş: 31 Temmuz 2026 - 09:32 Güncelleme:
1
Toyota
Satış (6 ay): 5.3 milyon adet
2
Volkswagen
Satış (6 ay): 3.97 milyon adet
3
Hyundai-Kia
Satış (6 ay): 3.6 milyon adet
4
Stellantis
Satış (6 ay): 2.95 milyon adet
5
General Motors
Satış (6 ay): 2.14 milyon adet
6
Honda
Satış (6 ay): 1.76 milyon adet
7
Ford
Satış (6 ay): 1.76 milyon adet
8
Nissan
Satış (6 ay): 1.51 milyon adet
9
Suzuki
Satış (6 ay): 1.49 milyon adet
10
Renault
Satış (6 ay): 1.28 milyon adet
11
Geely
Satış (6 ay): 1.18 milyon adet
12
Chery
Satış (6 ay): 1.16 milyon adet
13
SAIC
Satış (6 ay): 1.11 milyon adet
14
BMW
Satış (6 ay): 1.07 milyon adet
15
Mercedes Benz
Satış (6 ay): 900 bin adet
16
Tesla
Satış (6 ay): 890 bin adet
17
BYD
Satış (6 ay): 790 bin adet
18
Changan
Satış (6 ay): 670 bin adet