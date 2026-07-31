Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.280,91 %-0,09
        DOLAR 47,5254 %0,14
        EURO 54,7282 %-0,09
        GRAM ALTIN 6.196,98 %-0,97
        FAİZ 42,05 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 88,80 %-1,36
        BITCOIN 63.638,00 %-1,67
        GBP/TRY 63,9827 %0,00
        EUR/USD 1,1507 %-0,18
        BRENT 89,00 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 10.132,06 %-0,97
        Haberler Ekonomi Otomobil Passat sedan geri mi dönüyor? Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu OtoSpor'da açıkladı

        Passat sedan geri mi dönüyor? Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu OtoSpor'da açıkladı

        Otomotiv sektörü ile motor sporlarını buluşturan "OtoSpor", yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yiğitcan Yıldız'ın sunduğu programın bu haftaki konuğu, Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu oldu. Otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendiren Bilaloğlu, önceki nesli dünyada en fazla Türkiye'de satılan Volkswagen Passat Sedan'ın yeniden Türkiye pazarına sunulup sunulmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Otomotiv ve motor sporları dünyasındaki son gelişmeleri ekrana taşıyan "OtoSpor", her Çarşamba saat 10.00'da HT Spor'da yayınlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 11:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Passat sedan geri mi dönüyor?

        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, otomotivdeki güncel gelişmeleri ve sektörün gelecek beklentilerini değerlendirdi.

        Bilaloğlu, önceki nesli dünyada en fazla Türkiye’de satılan Volkswagen Passat Sedan’ın yeniden Türkiye pazarına sunulup sunulmayacağına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Ali Bilaloğlu, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, "Passat Sedan ve Jetta’nın artık Türkiye’de satışa sunulmamasına rağmen bu modellere duyulan ilginin devam etmesi ve yeniden satışa çıkmalarına yönelik beklenti bizi mutlu ediyor. Volkswagen, global stratejisi kapsamında Passat Sedan ve Jetta’yı Avrupa pazarından çekme kararı aldı. Passat Sedan, dünyada en fazla Türkiye’de satılıyordu; satış rakamları Almanya’nın bile üzerindeydi. Ancak Avrupa’da sedan modellere olan talebin azalması bu kararın alınmasında etkili oldu. Türkiye’de de Avrupa Birliği standartlarına uygun araçlar satışa sunuluyor. Passat Sedan da bu stratejinin sonucu olarak pazardan çekildi. Yine de umut kesilmez; belki bir gün sedan modeller yeniden Türkiye’ye döner. Ancak bugün için böyle bir planlama bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

        Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, önümüzdeki dönemde birçok yeni modeli Türkiye'ye getireceklerinin de bilgisini verdi.

        Programın test köşesinde ise Mercedes-Benz’in yenilenen ve tamamen elektrikli hâle gelen yeni C-Serisi’nin Finlandiya’da düzenlenen uluslararası lansmanından izlenimler paylaşıldı.

        OtoSpor, otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da ekrana taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Husumetlisine tabancayla ateş açıp, kaldırımdaki yayayı öldüren şüpheli tutuklandı

        ADANA'da caddede karşılaştığı husumetlilerine tabancayla ateş açıp, o sırada kaldırımda yürüyen Selahattin Onmaz'ı öldüren Hasan Efe Gözgeç tutuklandı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Yasa dışı bahis örgütlerinin "öğrenci evi" modeli deşifre oldu!
        Yasa dışı bahis örgütlerinin "öğrenci evi" modeli deşifre oldu!
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        2,8 milyon TL'lik Tesla ilanına 325 bin TL ceza
        2,8 milyon TL'lik Tesla ilanına 325 bin TL ceza
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak