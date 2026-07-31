HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

Programın bu haftaki bölümünde Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, otomotivdeki güncel gelişmeleri ve sektörün gelecek beklentilerini değerlendirdi.

Bilaloğlu, önceki nesli dünyada en fazla Türkiye’de satılan Volkswagen Passat Sedan’ın yeniden Türkiye pazarına sunulup sunulmayacağına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ali Bilaloğlu, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, "Passat Sedan ve Jetta’nın artık Türkiye’de satışa sunulmamasına rağmen bu modellere duyulan ilginin devam etmesi ve yeniden satışa çıkmalarına yönelik beklenti bizi mutlu ediyor. Volkswagen, global stratejisi kapsamında Passat Sedan ve Jetta’yı Avrupa pazarından çekme kararı aldı. Passat Sedan, dünyada en fazla Türkiye’de satılıyordu; satış rakamları Almanya’nın bile üzerindeydi. Ancak Avrupa’da sedan modellere olan talebin azalması bu kararın alınmasında etkili oldu. Türkiye’de de Avrupa Birliği standartlarına uygun araçlar satışa sunuluyor. Passat Sedan da bu stratejinin sonucu olarak pazardan çekildi. Yine de umut kesilmez; belki bir gün sedan modeller yeniden Türkiye’ye döner. Ancak bugün için böyle bir planlama bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, önümüzdeki dönemde birçok yeni modeli Türkiye'ye getireceklerinin de bilgisini verdi.

Programın test köşesinde ise Mercedes-Benz’in yenilenen ve tamamen elektrikli hâle gelen yeni C-Serisi’nin Finlandiya’da düzenlenen uluslararası lansmanından izlenimler paylaşıldı.

OtoSpor, otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da ekrana taşıyor.