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        Haberler Dünya Donald Trump: İran'ı vuracağız

        Donald Trump: İran'ı vuracağız

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin son açıklamasında "Onları çok sert vuracağız. Bir noktada, "Artık dayanamıyoruz" diyecekler." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 19:37 Güncelleme:
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        Donald Trump: İran'ı vuracağız

        ABD Başkanı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Trump, "Sadece kazanmak istiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Böylesi bir durumda olabildiğince nazik olmaya çalışıyoruz. Onlar yok ediliyor." dedi.

        Bir basın mensubunun, "İran'la ilgili bir haber var, ordunun size büyük bir operasyon için teklif sunduğu söyleniyor." şeklindeki ifadelerine yanıt veren Trump, "Zaten büyük bir operasyon yaptık. Büyükten kasıt ne?" ifadelerini kullandı.

        İran'la anlaşma ihtimalleri olduğunu işaret eden ABD Başkanı, "İran'la anlaşabiliriz. Ancak onlara olan inancımı kaybediyorum çünkü yalan söylüyorlar." diye konuştu.

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        Öte yandan, Gazze'ye dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, "İsrail bu durumdan çok memnun. İsrail bize bu konuda yardımcı oldu. Çok iyi davrandılar. Kimse Hamas’ı silahsızlandırmanın mümkün olacağını düşünmüyordu. Bu, İran konusunda ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimizi gösteriyor. Dört beş ay öncesine gidin, böyle bir anlaşma kesinlikle imkansızdı. Orta Doğu için çok büyük bir adım." dedi.

        UKRAYNA

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot füzelerinin üretim lisansının verilmesi konusunda "Bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum." açıklamasını yaptı.

        ABD Başkanı Trump, Camp David'de düzenlediği basına açık ilk kabine toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

        Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verip vermeyecekleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Trump, bu konuda önceki açıklamalarından farklı olarak temkinli ifadeler kullandı.

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        Bu füze teknolojisinin çok üst düzey olduğuna ve ABD için hayati önemi bulunduğuna işaret eden Trump, bu tür bir teknolojiyi başka bir ülkeye verme konusunda oldukça dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

        Trump, "Bunu başka birinin yapmasına izin verirken çok dikkatli olmalıyız. Patriot füzeleri en inanılmaz bir şey. Bu konuda çok sağduyulu ve aynı zamanda çok dikkatli olmalısınız. Şu ana kadar bu konuyu konuşurken buna rıza göstermedik, bu yüzden bence bu tür bir teknolojiyi başkalarına vermek... Bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.

        ABD Başkanı, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüş, burada "Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verecek ve bunu nasıl yapacaklarını göstereceğiz. Patriot üretmeniz için size lisans vereceğiz." demişti.

        28 Temmuz'da Washington'da Trump ile görüşen Zelenskiy, daha sonra Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin kendilerine Patriot üretimi için lisans vereceğini ifade etmişti.

        *Fotoğraf: AFP (AP aracılığıyla)

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