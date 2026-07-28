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        Haberler Gündem Yargı AHBAP soruşturmasında Gülben Ergen "bilirkişi" olarak ifade verecek

        AHBAP soruşturmasında Gülben Ergen "bilirkişi" olarak ifade verecek

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturması kapsamında şarkıcı Gülben Ergen, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ergen, adliye girişinde yaptığı açıklamada "Bağış yaptığım için mağdur hissediyorum" dedi. Soruşturma kapsamında daha önce Mahsun Kırmızıgül dahil 10 kişinin savcılıkta bilgisine başvurulmuştu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Gülben Ergen adliyede

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "AHBAP" soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin'in ifadeye çağrılmıştı.

        Dün Mahsun Kırmızıgül, adliyeye giderek ifade vermişti. Bugün ise Gülben Ergen'in ifade işlemleri için adliyeye gittiği öğrenildi.

        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
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        DHA'daki habere göre; Gülben Ergen, adliye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, AHBAP Derneği soruşturmasına ilişkin, "Ne söyleyeyim... İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi bağış yaptığım için mağdur hissediyorum. Çocukların harçlıklarından deprem zamanı, yangın zamanı biriktirdikleri paralarla bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım" dedi.

        AHBAP'A KAYYUM ATANDI

        Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, AHBAP Derneği'nin tüm malvarlığının idare yetkilerinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi.

        Kararda, derneğin faaliyetlerinin sona erdirildiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu, iştiraklerinin ise TMSF yönetiminde kayyum idaresine tabi tutulduğu belirtildi.

        10 İSİM İFADE VERMİŞTİ

        AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında daha önce 10 kişinin "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

        Soruşturma kapsamında ilk olarak gazeteci Ece Üner, sunucu Öykü Serter, gazeteci Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve avukat Feyza Altun'un ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Bu isimler adliyeye giderek savcılıkta ifade vermişti.

        Öte yandan soruşturmanın ikinci aşamasında gazeteci Fatih Altaylı, oyuncu Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Özlem Gürses, gazeteci Ruşen Çakır ve içerik üreticisi Fatih Koparan'ın ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Bu isimlerden Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır adliyeye giderek ifade vermişti.

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        Dün de açıklanan isimler içerisinden Mahsun Kırmızıgül savcılığa giderek ifade verdi.

        Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan’ın ise önümüzdeki günlerde savcılığa giderek ifade vermeleri bekleniyor.

        Ne olmuştu?

        AHBAP Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptanmıştı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında AHBAP Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.

        Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

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        #Gülben Ergen
        #AHBAP
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