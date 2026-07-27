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        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılacak

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler inceleniyor. Öte yandan gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ile sanatçılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'in ifadeye çağrılacağı öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin'in ifadeye çağırılacağı öğrenildi.

        5 İSMİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

        Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği odaklı yürüttüğü ve dernek başkanı ve şarkıcı Haluk Levent'in de arasında bulunduğu bazı kişilerin tutuklandığı soruşturmada ünlü bazı isimlerin ifadeleri alınacak.

        Bu kapsamda gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ile ses sanatçıları Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'in de ifadeye çağırılacağı öğrenildi.

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        AHBAP SORUŞTURMASINDA 4'ÜNCÜ DALGA

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine edilen “AHBAP Derneği” soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek, soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkilerin tüm yönleriyle incelendiğini belirtti.

        OPERASYON

        ANKA'daki habere göre; soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma yaptığı ve bağışlardan ödeme aktardığı şirketlerin taahhüt edilen konutları tamamlayıp tamamlamadığı inceleniyor.

        Bu kapsamda Azim Yol İnşaat AŞ yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global AŞ yetkilisi Nejdet Kuy, Hamle İnşaat AŞ yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca Pegas Global AŞ'den dernek adına gerçekleştirilen konteyner alımlarındaki satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.

        Soruşturmada, bazı şirketler ve kişiler tarafından Yeliz Kaya'ya devredildiği belirlenen taşınmazlar da incelemeye alındı. Açıklamaya göre Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat AŞ tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği tespit edildi.

        Bu kapsamda Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç ve Orhan İnan hakkında işlem başlatıldı. Dernek tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşım ve tahsil süreçleri kapsamında ise Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz ve Haluk Levent ile mali ve ticari ilişkisi bulunduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

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