İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin'in ifadeye çağırılacağı öğrenildi.

5 İSMİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği odaklı yürüttüğü ve dernek başkanı ve şarkıcı Haluk Levent'in de arasında bulunduğu bazı kişilerin tutuklandığı soruşturmada ünlü bazı isimlerin ifadeleri alınacak.

Bu kapsamda gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ile ses sanatçıları Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'in de ifadeye çağırılacağı öğrenildi.

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AHBAP SORUŞTURMASINDA 4'ÜNCÜ DALGA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine edilen “AHBAP Derneği” soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek, soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkilerin tüm yönleriyle incelendiğini belirtti.