OPERASYON

ANKA'daki habere göre; soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma yaptığı ve bağışlardan ödeme aktardığı şirketlerin taahhüt edilen konutları tamamlayıp tamamlamadığı inceleniyor.

Bu kapsamda Azim Yol İnşaat AŞ yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global AŞ yetkilisi Nejdet Kuy, Hamle İnşaat AŞ yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca Pegas Global AŞ'den dernek adına gerçekleştirilen konteyner alımlarındaki satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.

Soruşturmada, bazı şirketler ve kişiler tarafından Yeliz Kaya'ya devredildiği belirlenen taşınmazlar da incelemeye alındı. Açıklamaya göre Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat AŞ tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği tespit edildi.

Bu kapsamda Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç ve Orhan İnan hakkında işlem başlatıldı. Dernek tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşım ve tahsil süreçleri kapsamında ise Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz ve Haluk Levent ile mali ve ticari ilişkisi bulunduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında işlem yapıldığı bildirildi.