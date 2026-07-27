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        Haberler Gündem Güncel Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku soruşturmalarında son durum

        Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku soruşturmalarında son durum

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, AHBAP Derneği ve Gülistan Doku soruşturmalarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarında 112 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, AHBAP soruşturmasının 4'üncü dalgasında 13 kişinin gözaltına alındığını ve Gülistan Doku soruşturması kapsamında 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda 13 şüphelinin gözaltına alındı.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde suç ve suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü ifade etti.

        "MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Erzurum ve Mersin'de yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

        TOPLAM 112 KİŞİYE OPERASYON

        Bakan Gürlek, İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

        AHBAP SORUŞTURMASINDA 4'ÜNCÜ DALGA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda 13 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Gürlek, soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkilerin tüm yönleriyle incelendiğini belirtti.

        OPERASYON

        ANKA'daki habere göre; soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma yaptığı ve bağışlardan ödeme aktardığı şirketlerin taahhüt edilen konutları tamamlayıp tamamlamadığı inceleniyor.

        Bu kapsamda Azim Yol İnşaat AŞ yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global AŞ yetkilisi Nejdet Kuy, Hamle İnşaat AŞ yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca Pegas Global AŞ'den dernek adına gerçekleştirilen konteyner alımlarındaki satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.

        Soruşturmada, bazı şirketler ve kişiler tarafından Yeliz Kaya'ya devredildiği belirlenen taşınmazlar da incelemeye alındı. Açıklamaya göre Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat AŞ tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği tespit edildi.

        Bu kapsamda Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç ve Orhan İnan hakkında işlem başlatıldı. Dernek tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşım ve tahsil süreçleri kapsamında ise Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz ve Haluk Levent ile mali ve ticari ilişkisi bulunduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

        GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

        Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini kaydeden Gürlek, delillere müdahale şüphesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapıldığını ve 18 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

        OPERASYON

        Soruşturmada yapılan ifade analizleri ile teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda, bazı kolluk personelinin adli süreçteki işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlük ve delillere müdahale şüphesi doğuran bulgular elde edildiği belirtildi.

        Operasyonda 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 21 adreste arama gerçekleştirildi ve 18 şüpheli gözaltına alındı.

        YASA DIŞI BAHİS: 80 GÖZALTI KARARI VERİLDİ

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada ise 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirten Gürlek, şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini bildirdi.

        OPERASYON

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK incelemelerinde bir soruşturmada 7 milyar TL, diğerinde ise 12 milyar 976 milyon 499 bin 349 lira 68 kuruş olmak üzere toplam 19 milyar 976 milyon 499 bin 349 lira 68 kuruş işlem hacmi tespit edildi.

        Şüphelilerin banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşlarına ait hesapları üzerinde yapılan incelemelerde toplam 12 milyar 976 milyon 499 bin 349 lira 68 kuruş işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

        Soruşturma kapsamında; Mersin merkezde 43, Erdemli’de 1, Tarsus’ta 1, Silifke’de 1, Adana’da 1, Antalya’da 1, İzmir’de 1, Kilis’te 1, Mardin’de 1, Siirt’te 1, Tekirdağ’da 1 şüphelinin adresi tespit edilmiştir. Tespit edilen şüphelilerden 4’ünün ceza infaz kurumunda bulunduğu, 2’sinin ise yurt dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğu belirlendi.

        Operasyonlarda görev alan başsavcılıklara, emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür eden Gürlek, "Devletimiz; vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere emanet ettiği bağışların hesabını sormakta, yıllar geçse de faili meçhul ve karanlıkta kalan olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta, gençlerimizin geleceğini yasa dışı bahis ve suç örgütlerinin insafına bırakmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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