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        Haberler Objektife Takılanlar Ed Westwick'in aile tatili

        Ed Westwick'in aile tatili

        'Gossip Girl' dizisindeki 'Chuck Bass' karakteriyle tanınan Ed Westwick, eşi Amy Jackson ve çocuklarıyla birlikte Bodrum tatillerine devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 17:54 Güncelleme:
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        İngiliz oyuncu Ed Westwick, eşi Amy Jackson ve oğluyla birlikte bir süredir tatil için Türkiye'de bulunuyor.

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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2024 yılında meslektaşı Amy Jackson ile evlenen ve geçtiğimiz yıl ilk çocuğu Oscar Alexander Westwick'i kucağına alan oyuncu, ailesiyle Bodrum'da objektiflere yansıdı.

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        Torba'da bulunan bir otelde konaklayan Westwick, tatilin tadını doyasıya çıkarıyor.

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        Oğluyla eğlenceli vakit geçiren Ed Westwick ve Amy Jackson'ın neşeli hâlleri objektiflere yansıdı.

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        Westwick Ailesi'nin baklava ve Türk kahvesi gibi geleneksel lezzetleri de çok beğendiği öğrenildi. Sıcak yaz günlerinde Türkiye'yi tercih eden oyuncular, keyifli bir gün geçirdi.

        Ed Westwick ve Amy Jackson, 2023 yılında da yaz tatilini Bodrum'da geçirmişti.

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        #Ed Westwick
        #Chuck Bass
        #Gossip Girl
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