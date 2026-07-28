Westwick Ailesi'nin baklava ve Türk kahvesi gibi geleneksel lezzetleri de çok beğendiği öğrenildi. Sıcak yaz günlerinde Türkiye'yi tercih eden oyuncular, keyifli bir gün geçirdi.

Ed Westwick ve Amy Jackson, 2023 yılında da yaz tatilini Bodrum'da geçirmişti.