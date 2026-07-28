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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Marco Asensio iddialarına cevap!

        İsmail Kartal'dan Marco Asensio iddialarına cevap!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya ekibi Gornik Zabrze'ye konuk olacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu. Öğrencisi Marco Asensio'yla aralarında problem yaşandığına dair iddialara cevap veren Kartal, "Asensio ile aramızda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla aramda sorun olamaz. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takım ruhunu oluşturarak herkesin özlediği iyi futbolumuzu gösterebilmek için oyuncularım yüksek konsantrasyonla çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 19:44 Güncelleme:
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        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yle deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, İspanyol oyuncu Marco Asensio'yla problem yaşadıklarına dair iddialara yanıt verdi.

        "ASENSIO'YLA HİÇBİR SORUNUM YOK"

        Kartal,“Bunlara çok gülüyorum. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyor. Ben samimi bir insanım. Asensio ile aramda sorun yok. Hiçbir oyuncuyla aramda sorun yok. Oyuncularım sahada yüksek performans göstermek için çaba sarf ediyor. İnşallah bu sene bu gurur duyduğum oyuncularla bütün kupaları kazanacağız.

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        "YABANCI KURALI'YLA İLGİLİ FİKRİMİ DAHA ÖNCE SÖYLEDİM"

        Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine Kartal, "Ben yabancı konusuyla alakalı kendi fikrimi söyledim. Bütün kulüpler için daha iyi olacağını söylemiştim. Oyuncularımın hepsi çalışıyor. Bu süreci biz, ekibimizle beraber doğru götürüyoruz. Bazı oyuncuların biraz zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

        "EN İYİ İLK 11'LE SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

        "Takım içinde tatlı bir rekabet var. Oyun felsefimizi oyuncularımız da benimsiyor. Biz bunların karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Yarın rakibe göre en iyi 11'i sahaya çıkaracağız."

        "RAKİBİMİZE SAYGI DUYUYORUZ"

        "Çok iyi konsantre olduk. Rakibimizin ligdeki ilk maçını da izledik. Rakibimize saygı duyuyoruz. Küçük bir avantajımız var ama bunun arkasına sığınmadan, iyi futbolla hak ederek turu geçmek istiyoruz."

        MASON GREENWOOD

        "Bütün oyuncularım şu an gayet iyi durumda. Hepsi çok çalışıyor ve hepsiyle gurur duyuyoruz. Herkes yarınki maça konsantre olmuş durumda. Bu süreci ekibimizle birlikte doğru yönettiğimize inanıyorum. Çünkü hem takımın hem de oyuncularımızın gelişimine katkı sağlamak için çok çalışıyoruz. Bazı oyuncularımızın ise zamana ihtiyacı var. Hazır olan oyuncularımızı da yeri ve zamanı geldiğinde, rakibe göre takım için en doğru şekilde değerlendiriyoruz."

        SEMEDO: MAÇI OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

        Fenerbahçe'nin Portekizli bek oyuncusu Nelson Semedo, maç için sabırsızlandığını dile getirdi.

        Zorlu bir karşılaşma yapacaklarını ifade eden Semedo, "Yarın bizi zorlu bir maç bekliyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız ve biliyoruz ki onlar taraftarının önünde oynayacak. Karşılarında tutkulu bir takım görecekler. Kazanmayı, üst tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecekler. Taraftarları güzel bir atmosfer yaratıyormuş. Maçı oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

        Takım için her zaman elinden geleni yaptığını anlatan Semedo, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Umarım hücumdaki performansım bu şekilde devam edecek. Bizler açısından güzel bir maçtı. Üçüncü bölgede takıma yardım etmem, üzerinde çalıştığımız bir şey. Daha iyi olmak istiyorum. Daha da geliştirebileceğimiz şeyler var. Daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."

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