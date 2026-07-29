İran'dan ABD üssüne saldırı

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları güçleri, Orta Doğu’da konuşlanmış ABD güçlerine yönelik sürpriz bir saldırı girişimiyle birden fazla balistik füze fırlattı. Tüm İran füzeleri başarıyla engellendi. ABD güçleri tetikte ve yüksek bir hazır olma durumunda kalmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili ise söz konusu üssün Ürdün'deki bir ABD üssü olduğunu belirtti.

İslamabad Mutabakatı'na rağmen yeniden yükselen tansiyon son günlerde az da olsa düşüş eğilimi göstermişti.

Gerilim sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi.

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Beyaz Saray, görüşmenin olumlu geçtiğini bildirirken, Netanyahu ise yaptığı açıklamada, "Tam bir iş birliği, karşılıklı destek ve İran'ın nükleer silah sahibi olmaması başta olmak üzere ortak hedeflerimiz konusunda tam mutabakat içinde gerçekleşen bir görüşmeydi." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan 12 günlük savaşta ana gündem İran'ın nükleer kapasitesi olurken, bu sene başlayan savaşta ise Hürmüz Boğazı'nın yönetimi de taraflar arasında anlaşmazlık yaratan maddeler arasında bulunuyor.

İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün büyük ölçüde kendilerinde olması gerektiğini dile getirirken, ABD, buna karşı çıkıyor.

*Fotoğraf: AA, temsilidir