Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'dan ABD üssüne saldırı

        İran'dan ABD üssüne saldırı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'dan bir ABD üssüne yönelik fırlatılan balistik füzelerin engellendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 01:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İran'dan ABD üssüne saldırı

        CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları güçleri, Orta Doğu’da konuşlanmış ABD güçlerine yönelik sürpriz bir saldırı girişimiyle birden fazla balistik füze fırlattı. Tüm İran füzeleri başarıyla engellendi. ABD güçleri tetikte ve yüksek bir hazır olma durumunda kalmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

        Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili ise söz konusu üssün Ürdün'deki bir ABD üssü olduğunu belirtti.

        İslamabad Mutabakatı'na rağmen yeniden yükselen tansiyon son günlerde az da olsa düşüş eğilimi göstermişti.

        Gerilim sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi.

        REKLAM

        Beyaz Saray, görüşmenin olumlu geçtiğini bildirirken, Netanyahu ise yaptığı açıklamada, "Tam bir iş birliği, karşılıklı destek ve İran'ın nükleer silah sahibi olmaması başta olmak üzere ortak hedeflerimiz konusunda tam mutabakat içinde gerçekleşen bir görüşmeydi." ifadelerini kullandı.

        Geçtiğimiz yıl yaşanan 12 günlük savaşta ana gündem İran'ın nükleer kapasitesi olurken, bu sene başlayan savaşta ise Hürmüz Boğazı'nın yönetimi de taraflar arasında anlaşmazlık yaratan maddeler arasında bulunuyor.

        İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün büyük ölçüde kendilerinde olması gerektiğini dile getirirken, ABD, buna karşı çıkıyor.

        İran'dan Hürmüz Boğazı önerisi
        İran'dan Hürmüz Boğazı önerisi

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 28 Temmuz 2026 (Filenin Sultanları Yurda Döndü)

        Filenin Sultanları yurda döndü. Fenerbahçe'de hedef Şampiyonlar Ligi. Galatasaray son hazırlık maçına çıktı. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD üssüne saldırı
        İran'dan ABD üssüne saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Mardin'de can pazarı! 2 ölü, 6 yaralı
        Mardin'de can pazarı! 2 ölü, 6 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: Ukrayna verilen zararları tazmin etmeli
        İran: Ukrayna verilen zararları tazmin etmeli
        Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile görüştü
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor