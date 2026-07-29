Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar: Üst üste 5. şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz!

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yunus Akgün, HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in sorularını yanıtladı.

İşte Yunus Akgün'ün HT Spor'a özel açıklamaları:

"ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUĞU ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ"

"Üst üste şampiyonluk, ayrıca Avrupa'da önemli işler yapmak gerçekten kolay değil. Burada Sayın Başkanımız, yönetimimiz, hocamız, ekibimiz ve arka planda çalışanlarımız gerçekten çok büyük bir emek harcıyor. Bunun karşılığında şampiyonluk almak da bizi çok daha mutlu ediyor. Şimdi gerçekten önümüzde tarih yazmak için bir fırsatımız var: 5. şampiyonluk. Bunun için en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah bu sene de şampiyon olup camiamıza, taraftarımıza üst üste 5. şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz."

📺 Yunus Akgün HT Spor'un sorularını yanıtlıyor!



💥 "Üst üste 5. şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz"



🎙️ Yunus Akgün: Üst üste şampiyonluk, ayrıca Avrupa'da önemli işler yapmak gerçekten kolay değil. Burada Sayın Başkanımız, yönetimimiz, hocamız, ekibimiz ve arka planda… pic.twitter.com/Lq1LfrG0p6 — HT Spor (@HTSpor) July 29, 2026

"DÜNYA KUPASI'NDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

"Giderken ne kadar mutlu gittiysek, dönerken de bir o kadar üzgün döndük. Gerçekten 24 yıl sonra bunu biz başarmıştık ama istediğimiz gibi olmadı. Hayal kırıklığına uğradık, ülkemizi de uğrattık. Bunun üzüntüsünü çok büyük yaşadık. Benim beklentim, yani hiçbir oyuncumuzun beklentisi bu yönde değildi ama maalesef futbolda bunlar var. İyi bir şekilde bitiremedik ama genç bir takımız, yetenekli bir takımız. Önümüzde daha turnuvalar var. Bu turnuvayı unutturmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız tabii ki de."

💥 Dünya Kupası yolculuğu



🎙️ Yunus Akgün: Giderken ne kadar mutlu gittiysek, dönerken de bir o kadar üzgün döndük. Gerçekten 24 yıl sonra bunu biz başarmıştık ama istediğimiz gibi olmadı. Hayal kırıklığına uğradık, ülkemizi de uğrattık. Bunun üzüntüsünü çok büyük yaşadık.



Benim… https://t.co/2lEhyeFlMl pic.twitter.com/tRNMLlhasH — HT Spor (@HTSpor) July 29, 2026

"KAMP YAPTIĞIMIZ YER İNANILMAZ SICAKTI"

" Gerçekten bizim kamp yaptığımız yer inanılmaz derecede sıcaktı. 45 dereceleri falan görüyorduk. Hiçbir şekilde dışarıda vakit geçiremiyorduk. Antrenmana gitme süremiz çok uzundu; 40-45 dakika her gün antrenmanlara gidiyorduk. Aşırı bir sıcak vardı. Zaten maça gitmek için şehir değiştiriyorduk. Oradan 2-3 saatlik, hatta 5 saat süren uçuşlarımız da oluyordu. Tabii ki bunlar bahane değil ama bizim dezavantajımız diğer takımlara göre daha fazlaydı bence."

💥 Dünya Kupası'ndaki kamp yeri



🎙️ Yunus Akgün: Gerçekten bizim kamp yaptığımız yer inanılmaz derecede sıcaktı. 45 dereceleri falan görüyorduk. Hiçbir şekilde dışarıda vakit geçiremiyorduk. Antrenmana gitme süremiz çok uzundu; 40-45 dakika her gün antrenmanlara gidiyorduk. Aşırı… https://t.co/KeB2MyNTjl pic.twitter.com/OHZL8AHcJr — HT Spor (@HTSpor) July 29, 2026

"HAZIRLIKLAR GÜZEL GİDİYOR"

"Hazırlıklarımız güzel gidiyor, yorucu. Ayrıyeten saha dışında da güzel eğleniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Burası da bize uğurlu geliyor, burayı da oyuncular olarak çok seviyoruz. Dediğim gibi, hazırlıklarımız güzel gidiyor. Tabii ki fiziksel olarak %100'ümüzde değiliz. Hazırlık kampı bu; kendimizi fiziksel olarak geliştiriyoruz, maçlar oynuyoruz. Şimdi burada iki maç oynadık. Tabii ki sonuçlar istediğimiz gibi olmasa da fiziksel olarak kendimizi yukarıya çekmeye çalışıyoruz. İstanbul'a döndüğümüzde de iki tane maçımız olacak. Ama lig başladığında %100 hazır olacağız ve sezona çok iyi başlamak istiyoruz."

📺 Yunus Akgün HT Spor'un sorularını yanıtlıyor!



❓ Yeni sezon hazırlıkları



🎙️ Yunus Akgün: Hazırlıklarımız güzel gidiyor, yorucu. Ayrıyeten saha dışında da güzel eğleniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Burası da bize uğurlu geliyor, burayı da oyuncular olarak çok seviyoruz.… pic.twitter.com/RKpzreNAk1 — HT Spor (@HTSpor) July 29, 2026

"BU ANIN HAYALİNİ HER ZAMAN KURUYORDUM"

" 2008 yılında geldim Galatasaray'a. Gerçekten bu anın hayalini her zaman kuruyordum; arkadaşlarımla, kendimle, ailemle... O zaman nişanlım da vardı. Her zaman bunun hayalini onlarla beraber, arkadaşlarımla beraber kuruyordum. Şimdi de bu hayali yaşıyorum. Çok büyük sorumluluklar var, bunun bilincindeyiz. Ama dediğim gibi, hayalimi yaşadığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah Galatasaray formasıyla nice şampiyonluklar, nice başarılar kazanmak nasip olur bana."

📺 Yunus Akgün HT Spor'un sorularını yanıtlıyor!



💥 "Hayali yaşıyorum"



🎙️ Yunus Akgün: 2008 yılında geldim Galatasaray'a. Gerçekten bu anın hayalini her zaman kuruyordum; arkadaşlarımla, kendimle, ailemle... O zaman nişanlım da vardı. Her zaman bunun hayalini onlarla beraber,… https://t.co/FD4lWyPg9H pic.twitter.com/yV7nmzELZh — HT Spor (@HTSpor) July 29, 2026

"EN ÖNEMLİ KIRILMA ANIM 14 YAŞINDA YAŞANDI"

"Bir kaç kırılma anı var ama bence en önemli kırılma anı 14 yaşındayken yaşandı. Çok fazla kişi belki bilmez. Ben o zaman U14'te oynarken 2-3 arkadaşımla sağlık kontrolüne gitmiştik. Orada, Galatasaray Kulübü'nden bağımsız bir hastanede, bir kalp sorunuyla karşılaşmıştım. Bana 'oynar' raporu vermemişti. Ondan sonra tabii orada çocuğum. Ailem ve ben hayal kırıklığına uğradık. O süreçte 3-4 ay forma giyememiştim ve çok üzgündüm. Burada özellikle babam bana çok yardımcı oldu. Çok üzülmüştüm. Çünkü 14 yaşındasın, Galatasaray forması giyiyorsun ve o anda kalp sorunundan dolayı 3-4 ay giyemiyorsun, 'oynar' raporu alamıyorsun. Bu çok büyük bir şey. Ama o süreçten sonra Galatasaray Kulübü ve ailem konuştuktan sonra bir şekilde yolunu bulup devam etmiştim. O kırılma anı benim için çok önemliydi. Kulüpten ayrılabilirdim çünkü. O anda gerçekten devam etmem, hayatımdaki önemli kırılma anlarından biri olabilir."

📺 Yunus Akgün HT Spor'un sorularını yanıtlıyor!



❓ Hayatındaki kırılma anları



🎙️ Yunus Akgün: Bir kaç kırılma anı var ama bence en önemli kırılma anı 14 yaşındayken yaşandı. Çok fazla kişi belki bilmez. Ben o zaman U14'te oynarken 2-3 arkadaşımla sağlık kontrolüne gitmiştik.… https://t.co/NcGUe3Ba5L — HT Spor (@HTSpor) July 29, 2026

"OKAN HOCA TARİH YAZIYOR"

"Okan Hoca, futbolculuk kariyerinde de şimdi hocalık kariyerinde de gerçekten tarih yazıyor. Beraber tarih yazıyoruz ve kendisiyle beraber çalıştığım için çok mutluyum. Okan Hoca'nın bana oyun anlamında ön alan baskısını gerçekten çok geliştirdiğini düşünüyorum. Takım olarak da bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu konuda bana çok katkısı oldu. Zaten üst seviyede, Şampiyonlar Ligi'nde de özellikle evimizde oynadığımız maçlarda bence ön alan baskısında çok iyi maçlarımız var. Bu konuda hocayı söyleyebilirim... Hocanın bana verdiği ön alan baskısı konusundaki katkısını söyleyebilirim. Ayrıyeten oyuncularla ikili ilişkileri çok iyi olduğu için oyuncuya özgüven depoluyor, bu özgüveni sana veriyor. Sahada bunun için sorumluluk alabiliyorsun, rahat bir şekilde. Bunları söyleyebilirim."

📺 Yunus Akgün HT Spor'un sorularını yanıtlıyor!



❓ Okan Buruk ile olan ilişkisi



🎙️ Yunus Akgün: Okan Hoca, futbolculuk kariyerinde de şimdi hocalık kariyerinde de gerçekten tarih yazıyor. Beraber tarih yazıyoruz ve kendisiyle beraber çalıştığım için çok mutluyum.



Okan… https://t.co/DVqAEpBIYQ pic.twitter.com/bz2o1kSnSD — HT Spor (@HTSpor) July 29, 2026

"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE RAKİP ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

"Şampiyonlar Ligi seviyesinde rakip çok önemli değil. Çünkü bütün takımlar çok iyi. Liverpool'u evimizde iki kez yenmiştik ama deplasmanda yenilmiştik. Belki Liverpool'u bir daha isteyebilirim. Ama dediğim gibi, rakip ayırmıyorum. Kim gelirse gelsin, biz elimizden geleni yapacağız. Gol yemeden iki maçta da 1-0 yenmek kolay bir iş değildi, biz bunu başardık. Deplasmanda tabii ki istemediğimiz bir sonuç almıştık. Ama inşallah bakalım, bu sene karşılaşırsak tekrardan öcümüzü belki alırız."

📺 Yunus Akgün HT Spor'un sorularını yanıtlıyor!



❓ Şampiyonlar Ligi ve Liverpool



🎙️ Yunus Akgün: Şampiyonlar Ligi seviyesinde rakip çok önemli değil. Çünkü bütün takımlar çok iyi. Liverpool'u evimizde iki kez yenmiştik ama deplasmanda yenilmiştik. Belki Liverpool'u bir daha… https://t.co/smPDXQFMMn — HT Spor (@HTSpor) July 29, 2026

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