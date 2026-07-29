Elon Musk’tan özel davetiyeli finans atağı: X Money

Teknoloji dünyasının en dikkat çekici figürlerinden Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden finansal hizmetlere adım attı. Twitter’ın yeni adıyla yoluna devam eden X, şimdi de kullanıcılarına para transferi ve yüksek faiz getirisi sağlayan X Money adlı sistemini tanıttı. Bu hizmet, yeni bir banka değil; Cross River Bank’in altyapısı üzerine inşa edilen bir finansal çözüm. Kullanıcılar, X markalı Visa banka kartı ile ATM’lerden işlem yapabilecek, diğer X kullanıcılarına anlık para gönderebilecek. Ancak sistem şimdilik yalnızca X’in ücretli üyelerine davet yoluyla açılıyor. Musk’ın uzun süredir dile getirdiği “her şeyin uygulaması” vizyonu, X Money ile somut bir adım kazanıyor.

X MONEY NASIL ÇALIŞIYOR?

X Money, geleneksel bir banka lisansı yerine Cross River Bank’in altyapısını kullanıyor. Bu yöntem, yeni finans girişimlerinin sıkça tercih ettiği bir model. Kullanıcılar, davetiye ile sisteme dahil olduklarında X markalı Visa banka kartına sahip oluyor ve bu kartı tüm ATM’lerde kullanabiliyor.

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DAVETİYE İLE ERİŞİM VE VISA DEBIT KART

Şu an için hizmet yalnızca davetiye ile kullanılabiliyor. Davetiyeler ise öncelikle X’in ücretli Premium abonelerine gönderiliyor. Kullanıcılar, X Money hesabı açtıklarında X markalı bir Visa debit kart ediniyor. Bu kart dünya genelindeki ATM’lerde kullanılabiliyor. Ayrıca X kullanıcıları arasında para transferleri gerçek zamanlı olarak gerçekleşiyor.

X Money, kullanıcıları cezbetmek için cazip finansal avantajlar sunuyor. En az 1.000 dolar yatıran ve X’in aylık 8 dolardan başlayan premium hizmetlerine abone olan kullanıcılar, %6 yıllık getiri elde edebiliyor. Ayrıca uygun alışverişlerde %3 nakit iade fırsatı da mevcut.

Elon Musk, X Money ile aslında yıllardır dile getirdiği “her şeyin uygulaması” fikrini hayata geçiriyor. Musk’ın finansal hizmetlere ilgisi yeni değil; 1999’da kurduğu X.com, daha sonra PayPal’a dönüşerek internet bankacılığının öncülerinden biri olmuştu. Şimdi ise X Money, Venmo, Zelle ve Cash App gibi güçlü rakiplerin bulunduğu pazarda kendine yer arıyor.

X Money henüz yolun başında olsa da, Musk’ın vizyonu ve X’in geniş kullanıcı kitlesi sayesinde dikkat çekici bir potansiyele sahip. Ancak PayPal’ın Venmo’su ve diğer popüler para transfer uygulamalarıyla rekabet etmek kolay olmayacak.

Musk’ın “her şey bir uygulamada” vizyonu önemli fırsatlar sunsa da bazı dezavantajlar taşıyor.